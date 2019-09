Els gegants omplen a la matinal de diumenge de Festa Major a Artés, que entra a la recta final

La 25a trobada gegantera va omplir ahir al migdia els carrers d'Artés en un dels actes més populars de la festa major, que s'allargarà fins demà. 10 colles viongudes d'arreu,van desfilar en cercavila des del complex cultural del Cal Sitges, fins al parc de Can Crusellas. Segons la regidora de Cultura, Eli Carracedo, ha estat una de les edicions amb més afluència de visitants i es mostren molt satisfets de la participació.

La trobada de gegants és un dels principals emblemes de la festa major, que va començar divendres però que encara té corda per dos dies. Aquest migdia hi ha prevista una gimcana remullada, i ala tarda un espectacle infantil, que donaran pas als balls i concerts de la nit, amb festa remember inclosa. Demà, destaca una activitat d'orientació al matí, i havaneres al vespre.