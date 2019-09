La C-16 limita els descomptes des d'avui a usuaris amb Teletac o amb l'app Satelise

A partir d'avui, els usuaris que circulin per l'autopista Terrassa-Manresa necessitaran un dispositiu de pagament dinàmic (Teletac o l'app Satelise) si volen continuar gaudint de les bonificacions del 45 % en el peatge com fins ara. En canvi, qui vulgui pagar en metàl·lic o bé amb targeta de crèdit, haurà d'abonar el cent per cent de la quota (podeu veure la relació de preus amb l'aplicació del descompte al requadre de sota la fotografia).

Els descomptes es van començar a aplicar a la barrera de Sant Vicenç-Castellbell de l'autopista Terrassa-Manresa l'any 1999, i dins les franges en què eren efectius se'n podien beneficiar tots els vehicles sense que hi hagués cap requisit pel que fa al sistema de pagament. Tanmateix, un decret publicat pel departament de Ter-ritori i Sostenibilitat en l'últim Diari Oficial de la Generalitat de l'any 2016 determinava el canvi en la forma de pagament, que ja s'hauria d'haver començat a aplicar el 2017, si bé s'ha anat ajornant fins ara per pressions del territori.

Aquest nou sistema obliga l'usuari a partir d'avui a disposar d'algun dispositiu de pagament dinàmic, amb dues possibles opcions. D'una banda, hi ha el Teletac (o VIA-T), que permet pagar sense necessitat d'aturar el vehicle al peatge. Això és possible gràcies a un dispositiu electrònic que es proporciona en contractar-lo a través d'alguna entitat bancària, i d'aquesta manera es vincula a un compte o targeta de l'usuari. El dispositiu s'ha de col·locar al parabrisa del vehicle perquè pugui ser llegit per un sensor i es pugui evitar parar al peatge.

L'altre sistema és l'app Satelise, que és de descàrrega gratuïta a través del mòbil, i només és vàlida per circular per l'autopista C-16. Els usuaris han d'introduir les seves dades personals i les del vehicle en aquesta app, i mantenir l'aplicació engegada durant el recorregut. D'aquesta manera, un cop l'usuari arriba a la barrera del peatge, es detecta el vehicle associat, i es realitza la bonificació.



Una mesura molt criticada

L'aplicació d'aquest nou sistema de pagament ha estat àmpliament criticada per agents polítics, econòmics i socials del territori, que sempre han defensat poder mantenir el model tradicional, sense l'enrenou que pot comportar ara per a l'usuari, considerant, entre altres coses, que per a molts conductors és més fàcil i còmode pagar en metàl·lic o amb targeta. Igualment, s'està esperant que s'apliqui a tot el país una taxa general d'ús de l'autopista (la vinyeta), que elimini els peatges.