ERC retreu a l'alcalde de Sant Joan passivitat davant el darrer conflicte veïnal

ERC de Sant Joan acusa l'alcalde de la població, l'independent Jordi Solernou, d'haver mantingut una actitud excessivament passiva en el conflicte entre un grup de veïns de la població i els treballadors i responsables d'una botiga del carrer Manresa. ERC li retreu en una carta oberta que hagi fet tancar l'establiment i adverteix que els acaraments van tenir un to xenòfob, que denuncien.

Els republicans es lamenten que l'alcalde expliqués el tancament per la manca de permisos que s'haurien atorgat en el darrer mandat. En la carta es recorda a l'alcalde d'Alternativa per Sant Joan, Jordi Solernou, les pautes d'actuació davant el tancament d'una botiga.

Planell considera que Solernou està responsabilitzant l'anterior govern del tancament de l'establiment regentat per pakistanesos i protagonista del conflicte veïnal, ja que, segons argumenta l'alcalde, el comerç s'ha tancat per la falta d'un paper quan els propietaris van demanar permís, fa uns tres mesos. Els republicans expliquen a Solernou que «els ajuntaments no donen permisos per a l'obertura d'activitats. N'hi ha prou que el titular d'un negoci presenti a l'administració una declaració responsable o notificació prèvia perquè pugui començar a treballar».

D'altra banda, explica que l'Ajuntament ha de fer un requeriment per a l'esmena de les deficiències quan revisi la documentació que el titular lliura en la declaració o notificació previa. Afegeix que la detecció de deficiències en la documentació «no comporta el tancament del negoci o activitat, i encara menys si és perquè falta un paper, com vostè manifesta».

I qüestionant la decisió del govern de Sant Joan, els republicans demanen a Solernou «que faci pública la notificació al titular i l'informe tècnic en el qual s'ha recolzat per ordenar el tancament del negoci del carrer Manresa, ja que aquesta celeritat no concorda amb els terminis que fixa la llei, i entenem que trepitja els drets que té el titular».

A més expressa que «molts hem viscut [els fets] amb el temor que la cosa pogués anar a més, sobretot quan vèiem que les xarxes bullien de comentaris racistes i xenòfobs». ERC reclama una actitud més activa de l'alcaldia i el govern a favor de la intermediació i recalca que la falta d'actuació no va permetre «rebaixar la tensió i la crispació». Planell recorda a Solernou que «ha reduït el conflicte a un problema administratiu».