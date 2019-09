L'actriu Anna Barrachina serà aquest dimecres la pregonera de la Festa Major de Cardona

L'actriu Anna Barrachina serà enguany la pregonera de la Festa Major de Cardona, amb un acte institucional aquest dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament. D'aquesta manera es farà la inauguració oficial de la festa, que tindrà el seu plat fort entre els dies 7 i 10 de setembre. Presidirà l'acte l'alcalde de la vila, Ferran Estruch, acompanyat de la corporació municipal.

Nascuda a Sitges l'any 1968, Barrachina és «actriu de vocació». Ja des dels 18 anys va formar part d'una de les companyies més importants de teatre a Catalunya, La Cubana, una escola de formació de reconeguts actors. Durant el seu pas per la companyia va protagonitzar algun dels seus papers més emblemàtics a obres com «Cómeme el coco, negro» o «Cegada de amor», amb un dels papers més recordats pel públic, el personatge d'Estrellita Verdiales.

Després del seu pas per La Cubana, l'actriu catalana ha continuat la seva trajectòria professional a sèries de televisió com «Ventdelplà», «El Comisario», «Al salir de clase», «Amar es para siempre», «Merlí»... o participant a algunes pel·lícules com «La vida por delante» o «Tapas». En l'actualitat està immersa en el món del teatre, amb la comèdia «Oh, Mami!» que a partir del 2020 la portarà per diverses ciutats de l'estat.

Anna Barrachina s'afegeix així a la resta de personalitats que han fet lectura del pregó institucional de la Festa Major de Cardona: el periodista Lluís Foix (2002), el bisbe Josep M. Guix (2003), l'oceanògrafa Josefina Castellví (2004), el cardiòleg Josep Corrons (2005), l' historiador i polític Joaquim Ferrer (2006), el físic Josep Enric Llebot (2007), el diplomàtic Joaquín Piriz (2008), la geòloga Montserrat Torné Escasany (2009), el periodista Gonçal Mazcuñán (2010), el doctor Ramon Estruch (2011), el doctor Valentí Fuster (2012), el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana (2013), Isona Passola (2014), Ramon Gener (2015), Mn. Antoni Guixé (2016), Jordi Cuixart (2017) i Assumpció Malagarriga (2018).