Mura espera activar la depuradora vuit anys després de l'inici d'obres

La depuradora de Mura es manté inactiva sense una data definida per iniciar el servei després de vuit anys de l'inici de les obres. L'estació està acabada, des de fa gairebé tres anys, però el procés legal per connectar la instal·lació a l'electricitat endarrereix l'entrena d'una obra que fa anys que els muratans esperen. L'alcaldessa, Montserrat Playà, reclama més agilitat a l'hora d'activar la depuradora perquè això permetrà que la riera on va a parar l'aigua residual del municipi guanyi en qualitat. Alerta que la instal·lació es pot deteriorar si s'abandona i no entra en servei aviat.

Es tracta d'una depuradora que va començar a projectar-se a principi de segle, quan es va impulsar el Pla de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes del Llobregat Nord. Un projecte impulsat per l'Agència Catalana de l'Aigua pensat per a les poblacions que, com Mura, no disposen de cap sistema per depurar les seves aigües i s'aboquen directament al riu.

L'estació va començar a adquirir forma l'any 2011, però els problemes financers que va tenir l'empresa constructora, primer, i el procés per connectar-la a la xarxa elèctrica, després, han fet que s'hagi mantingut inactiva (vegeu l'edició del 14 d'octubre del 2016). Actualment, les connexions estan enllestides i només falta el tràmit administratiu de donar-les d'alta.

Davant el desconcert envers la inactivitat de l'obra, la setmana passada Montserrat Playà va escriure una carta dirigida a l'Agència Catalana de l'Aigua (promotora i gestora de les depuradores) demanant les raons de la mancança del fluid elèctric. En resposta a l'alcaldessa, l'ACA va detallar que el procés per activar la depuradora es troba a la recta final, «l'últim pas és que Endesa redacti un document amb tota la informació facilitada per part de l'empresa concessionària, Oms Sacede, per tal de poder fer la cessió d'aquest centre de transformació elèctrica». Segons l'ACA, Endesa disposa de tota la documentació des de principi d'agost i «esperem que l'obra pugui posar-se en marxa al més aviat possible».

No obstant això, segons fonts d'Endesa consultades per Regió7, «encara ens falta una part de la documentació que ha d'entregar l'empresa Oms Sacede per tal de poder legalitzar la instal·lació». Remarquen que sense aquesta documentació tècnica«no es podrà tramitar l'acte de posada en servei». Assenyalen que Endesa s'encarrega de validar que l'obra compleixi els requisits tècnics de construcció «però ens falta una part per poder legalitzar tot el procés».

Les declaracions d'Endesa contrasten amb les de l'empresa concessionària de l'obra, Oms Sacede. Segons fonts internes de l'empresa titular de la depuradora, «ens consta que tota la documentació està entregada». Apunten que la instal·lació del cablatge per on ha de passar l'electricitat fa més de dos anys que està llesta. «La nostra empresa està esperant que Endesa validi la documentació per tal que nosaltres puguem anar a fer la contractació del subministrament elèctric».

L'alcaldessa Montserrat Playà lamenta la lentitud dels tràmits burocràtics a l'hora de posar en marxa «una obra molt necessària per al poble i per cuidar l'entorn natural on vivim». Recorda que Mura està situada al costat del parc natural de Sant Llorenç del Munt. També remarca que, amb l'abandonament de l'obra, «l'estació pot deteriorar-se, actualment hi ha pintades».