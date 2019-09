Territori calcula que el pagament per Via-T o Satelise a la C-16 es podria acostar al 80 %

L'ús dels sistemes de pagament dinàmics (mitjançant el Teletac amb la Via-T, o l'app gratuïta Satelise) es podria apropar al 80 % del total de trànsits que passen per l'autopista C-16. Són els càlculs que ha fet el departament de Ter-ritori i Sostenibilitat tenint en compte els usuaris que fins ara ja utilitzaven aquests mitjans de pagament per passar el peatge, i els que s'hi podrien afegir des que ahir va entrar en vigor l'ús exclusiu d'aquestes fórmules en cas que el conductor es vulgui beneficiar del descompte del 45 % que hi ha entre setmana. I és que, ara, qui pagui amb targeta o en efectiu, no tindrà aquestes bonificacions.

Les dades que hi havia abans d'aquesta mesura indiquen que el 62 % del total de trànsits de l'autopista (incloses totes les barreres i categories tarifàries) ja fan ús d'aquest sistema de pagament dinàmic i que, per tant, ho continuaran fent. La mesura, doncs, tan sols incidirà, com a màxim, en el 38 % dels usuaris que no utilitzen aquests mitjans per pagar, sinó que ho fan amb targeta (el 32%) o en efectiu (el 6%), i tanmateix no s'espera que tingui un ús generalitzat. Segons una anàlisi que ha fet el mateix departament, calcula que la incidència serà més gran entre els usuaris que fins ara feien el pagament amb targeta, i especialment entre aquells que realitzen com a mínim 10 viatges al mes. Són els usuaris potencials que poden passar al pagament dinàmic per beneficiar-se dels descomptes i, segons Territori, suposen més de la meitat d'aquest 32% que ara paga amb targeta. Sumats als que ja utilitzen el Teletac o l'aplicació Satelise, es calcula que s'aproximarien al 80 %.



Més usos i més descàrregues

Es preveu que l'increment d'ús de les fórmules dinàmiques de pagament es noti especialment a partir d'ara, si bé ja han experimentat un ascens els darrers mesos. Segons dades facilitades pel departament, durant aquest 2019 s'ha produït un augment del pagament amb Via-T de l'1,6 %, mentre que l'ús de l'aplicació Satelise ha crescut el 21,25 %. A més, en el cas de l'aplicació Satelise la quantitat de descàrregues al mòbil des del gener fins ara ha augmentat el 36,77%.



L'app permet més d'un vehicle

L'aplicació Satelise ha aparegut més recentment que la de Via-T, i es fa a través del mòbil amb una descàrrega gratuïta. Primer, cal entrar les dades personals, i validar el registre mitjançant un cor-reu electrònic que es generarà a l'adreça personal. Després cal introduir la matrícula (n'accepta més d'una a l'opció «nou vehicle» de l'apartat «vehicles») i el número de targeta a la qual es vincula el pagament.

Perquè l'aplicació funcioni cor-rectament cal tenir activat el dispositiu durant tot el viatge, no només quan es travessa la barrera. En el moment que s'activa («iniciar Satelise»), i en cas de tenir més d'una matrícula registrada, l'aplicació demana la matrícula a la qual es vol associar el trajecte i a la qual s'aplicarà el descompte.