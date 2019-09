Cardona tindrà enguany una vintena de bous i vaquetes a la festa major, aferrada a la seguretat

Cardona es prepara per celebrar una nova edició del corre de bou de festa major, que arrenca aquest dissabte, i que enguany tindrà una vintena de bous i vaquetes, entre els animals que participaran als encierros i els que sortiran a plaça, i també els que es portaran al corre de bou popular dels dies posteriors a la festa major. El corre de bou s'ha convertit en un dels emblemes festius de la vila, i que es desenvolupa «escrupulosament» cada any segons el que marca la llei, assegura l'alcalde, Ferran Estruch.

Tant l'Ajuntament com les pe-nyes del Calaixó, Barreres i la femenina de la Corneta, les tres que enguany portaran animals, ja fa temps que han contactat amb les ramaderies d'on aquests provindran, i que tindran presència en les diverses sessions dels corre de bous, i també en l'encaixonada i la desencaixonada de dilluns, en què participen els animals llogats per les penyes. Les del Calaixó i la Corneta portaran un bou, i la de les Barreres un bou i una vaqueta, provinents de les ramaderies Sergi Centelles i La Espuela, totes dues de Castelló. Per part de l'Ajuntament, ja té contractats també els animals que participaran als encierros i als corre de bous de la festa major i també els de les sessions dels dies posteriors, igualment provinents de les mateixes ramaderies.

Els animals que participaran a la festa major d'aquest cap de setmana es preveu que arribin a Cardona dissabte, on s'estaran fins dilluns, al corral que l'Ajuntament té habilitat expressament en un extrem de la plaça. En canvi, els bous i les vaquetes de les penyes arribaran dilluns i se'ls tornaran a emportar hores després.



Deu minuts per animal

Fonts municipals han explicat que la participació dels bous i les vaquetes a la festa major compleix amb escreix els mínims que marca la normativa legal, i fins i tot més. La llei, per exemple limita l'activitat dels bous a la plaça a un màxim de 15 minuts, i a Cardona se'ls comença a fer marxar quan n'han passat deu, si bé poden trigar més o menys estona a entrar dins el corral. A més, un mateix bou no surt mai més d'una vegada en el mateix corre de bou, sinó que ha d'haver passat un mínim de 24 hores.

Entre les mesures adoptades a Cardona, també hi ha la presència constant d'un veterinari, que revisa els animals i els pot fer marxar abans de temps de la plaça davant de qualsevol anomalia o cansament; i també hi ha les revisions dels mossos de plaça, especialistes que vigilen perquè es preservi la seguretat de la festa i el benestar dels animals.

L'Ajuntament assegura que disposa del permís pertinent de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i de les assegurances d'accidents per a tots els participants i la de responsabilitat civil per a tercers. També es munta l'hospital de campanya durant tots els dies que dura la festa, amb un metge, un cirurgià i infermeres.