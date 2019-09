El nou museu de Sant Fruitós farà un recorregut pel món de la viticultura

El nou espai museístic que es crearà a l'edifici de Cal Casajuana de Sant Fruitós de Bages dedicarà el seu discurs al món del vi i la viticultura a la comarca del Bages. Un cop enllestits els treballs d'adequació de la primera planta de l'immoble on s'ubicarà el museu, l'Ajuntament ha aprovat el projecte museogràfic, que preveu licitar abans d'acabar l'any, amb la idea que el nou espai pugui obrir portes el primer trimestre de l'any vinent.

L'Ajuntament de Sant Fruitós ja ha enllestit la primera fase de les obres d'adequació de l'edifici de Cal Casajuana, ubicat als números 6 i 8 del carrer Padró, que va llogar per poder-hi ubicar el nou museu municipal, i ara falta museïtzar-lo. El nou espai ubicat a la planta baixa de l'immoble crearà un discurs museístic relacionat amb el vi i la viticultura al Pla de Bages. El regidor de Cultura, Xavier Racero, assegura que es vol fer «un museu singular amb una oferta atractiva per als visitants i que generi sinergies amb el territori», tenint en compte que a la comarca no hi ha cap museu específic d'aquesta temàtica.

El projecte divideix l'exposició en quatre àmbits centrals: una introducció a la mostra, la vinya, el celler i l'anís. D'altra banda, també inclou dues propostes paral·leles que parlaran sobre la memòria viva i l'evolució de Sant Fruitós de Bages. A més dels suports audiovisuals i gràfics, el nou museu tindrà una selecció d'una vintena de peces de gran format de les que hi ha a l'actual museu de la rectoria vella i que s'han anat recopilant al llarg dels anys a través del Col·lectiu de Recerca Històrica, que gestiona el museu municipal. S'hi podran veure elements relacionats amb la vinya i el vi, des d'un carro de vinya fins a cartells i etiquetes de l'Anís Morell, que s'elaborava al municipi, portadores i barriques.

Segons ha apuntat el consistori, aquesta museïtzació planteja «un projecte trencador i modern en què el visitant deixa de ser un mer espectador per endinsar-se a l'ambient, fent que visqui la història en la seva pròpia pell, transportant-lo a una època concreta». Per aconseguir aquest fet vivencial s'utilitzaran les noves tecnologies amb projecció d'imatges, sons i olors.

El projecte museístic l'ha realitzat l'empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació, per un import de 57.745 euros. L'Ajuntament preveu licitar el projecte abans d'acabar l'any amb la idea que el primer trimestre del 2020 pugui rebre els primers visitants.

En una segona fase, encara per determinar, també es preveu adequar la primera planta de Cal Casjuana amb un relat que podria versar a l'entorn de «la història d'una casa benestant de l'època», tenint en compte que conté mobiliari del segle XIX d'interès patrimonial.

Actualment, el fons del museu municipal es pot visitar a la rectoria vella, que reuneix un material nombrós sobre el passat agrícola i industrial del municipi.