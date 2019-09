Sallent arrenca avui La Fumera, enfocada en la cultura popular

La Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, arrenca avui la seva sisena edició. Fins dilluns, reivindicació, jocs, música i activitats culturals es fan seus els carrers i places del municipi en una festa intergeneracional que reivindica el carrer, la cohesió, el compromís social, la cultura popular i l'autogestió.

Els actes comencen aquesta tarda amb diferents tallers, el primer toc de sirena, la presentació de les banderes de cada colla i un concert de Guillem Roma a partir de les 10 del vespre. Demà hi haurà el sopar de colles i l'espectacle de presentació de La Fumera. Fins dilluns, passaran per la festa alternativa formacions com Moon Vision, El Diluvi, Xics'n'roll, Vizuri, Tribade, The Targarians o El Pont d'Arcalís, que posaran la nota musical a la Fumera.

En aquesta ocasió, la festa alternativa de Sallent, vol centrar el seu discurs en la cultura popular, «reivindicant aquelles expressions que impliquen organització col·lectiva. Des de les nostres identitats múltiples, amb la tradició, la innovació, les càrregues d'emocions i significats».

Per a l'organització «la cultura popular és aquella que neix del carrer, també aquella practicada en contextos marginals o convulsos». Per aquest motiu, asseguren, «volem trencar amb el classisme i elitisme de certa concepció de la cultura. Treure-la dels palaus i entendre-la com a sinònim de llibertat».

La plaça Josep Anselm Clavé o Cal Teia, com s'anomenava popularment, és de nou l'espai central de la festa i on es desenvolupen la majoria d'actes de La Fumera. La plaça de la Verdura es converteix de nou en El Magatzem, amb una proposta d'activitats relaxades que es poden acompanyar d'una beguda o una tapa. També hi ha l'espai infantil de La Carbonera i El Pati, una proposta d'art, creació i experimentació d'arts visuals i plàstiques que es va incorporar l'any passat.

Com és habitual, els dies de la festa major alternativa es dividirà el poble en tres colles, cadascuna amb una camisa d'un color diferent (vermell, verd i blau), i s'agafa com a punt de referència la ubicació de les fàbriques de les Culleres, la Bòbila i la Fàbrica Vella, un fet que «uneix persones de procedències, edats i interessos diversos».



L'espai gastronòmic s'amplia

Aquest any la festa amplia la zona gastronòmica i el carrer d'Àngel Guimerà es transformarà en El Passadís, un espai de taules i cadires fixes per descansar i menjar i beure tranquil·lament. A més, a la plaça de Cal Teia, hi haurà taules altes per poder menjar a peu dret. La Fumera, que està autogestionada, té un pressupost de 43.500 euros i disposa d'una aplicació mòbil que recull totes les activitats.