L'ANC convoca a Lledoners una gran marxa de torxes per reclamar unitat

Amb l'objectiu principal de reclamar unitat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat per al dia 10 de setembre al vespre, vigília de la Diada, una Marxa de Torxes per la República fins a la presó de Lledoners, que tindrà quatre columnes que sortiran des de diferents punts del Bages. Els organitzadors preveuen una assistència «multitudinària» a l'acte, que tindrà la presència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i familiars dels presos, en el que serà un dels esdeveniments centrals previs a la Diada l'Onze de Setembre.

Les assemblees territorials de l'ANC de set municipis del Bages: Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i Súria han unit esforços per fer una marxa de torxes conjunta. L'objectiu és que simbolitzi la unitat que reclamen les entitats independentistes per fer front a la repressió i per actuar conjuntament quan surtin les sentències dels independentistes presos.

En aquest sentit, Toni Cornudella, portaveu de la marxa de torxes, explicava ahir durant la presentació de la iniciativa a l'esplanada de Lledoners que l'acte «vol representar la unitat amb la confluència de les quatre columnes» i «reivindicar la unitat de les forces independentistes per continuar persistint amb l'objectiu de fer d'aquest país la República catalana que volem». També vol fer-ne partícips els líders independentistes empresonats, «que no poden acompanyar-nos».

Així, a 2/4 de 9 del vespre, quatre columnes amb torxes led (per preservar l'espai natural i evitar el risc d'incendi) de diferents colors sortiran de Sant Joan de Vilatorrada (polígon Pla dels Vinyats), del santuari de Joncadella, de Santpedor (camí cap a Joncadella) i de Pineda de Bages (a Sant Fruitós) i s'adreçaran cap a l'esplanada de Lledoners, lloc on confluiran tots els assistents al voltant de 2/4 de 10. Un cop allà hi haurà actuacions musicals i d'arrel tradicional i els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que també participarà en una de les quatre marxes, representants d'Òmnium Cultural, i de familiars dels presos i exiliats.

La Marxa de Torxes per la República a Lledoners començarà a partir de les 7 de la tarda en cada un dels quatre punts de concentració, on hi haurà berenar i actuacions. Les torxes, que valen 3 euros es podran comprar en aquests punts i també al mateix Pla de Lledoners. Des de l'organització es recomana als assistents portar lot, aigua i calçat còmode. Els qui vulguin accedir directament amb el vehicle fins al pla de Lledoners, ho podran fer fins a 2/4 de 8 de la tarda, quan es preveu tancar l'accés.

Aquesta serà la segona vegada que les marxes de torxes que habitualment es fan per les poblacions del Bages arriben a la presó de Lledoners, després de la iniciativa conjunta engegada l'any passat des de Sant Joan i Callús a la qual s'hi han sumat aquest any cinc poblacions més. Els organitzadors preveuen una assistència multitudinària de persones vingudes d'arreu de la comarca i de Catalunya en la que esperen que serà la marxa de torxes més gran que s'ha fet al Bages.