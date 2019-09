El nou curs arrencarà a la Catalunya Central amb 78.277 alumnes, 821 més que fa un any

El nou curs escolar començarà dijous que ve a la Catalunya Central amb un total de 78.277 alumnes d'entre 3 i 16 anys. Això suposa un lleuger increment de l'1 %, que es tradueix en 821 estudiants més, i es dona en totes les etapes, tant d'educació infantil i primària, com a l'ESO. Pel que fa a l'ense-nyament no obligatori, arrencarà amb 12.244 alumnes entre batxillerat i cicles formatius, 610 més que ara fa un any, i tot plegat dona un total de més de 90.000 matriculats el proper curs en el conjunt de comarques de la Catalunya Central.

Les noves incorporacions, a P3, experimentaran un lleuger increment, de 126 alumnes entre les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. Pel que fa a la resta de cursos d'infantil i primària, enguany hi haurà 167 alumnes més, mentre que el principal augment es notarà a secundària, amb 528 nous estudiants (gairebé la meitat a primer curs). Quant a les comarques, el Bages és la que tindrà un volum més gran d'alumnat en totes les etapes, seguida d'Osona i l'Anoia, i a molta distància, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès.



Batxillerat baixa

Fora de l'ensenyament obligatori, els números també aniran a l'alça, però serà pel fort increment de matriculacions que hi ha hagut als cicles formatius, sobretot de grau mitjà. Hi haurà 726 nous alumnes (entre grau mitjà i superior), mentre que batxillerat serà l'única etapa de tot l'ensenyament preuniversitari que decreixerà, amb un descens de 116 alumnes respecte el curs anterior.

L'increment de l'alumnat als cicles formatius ve acompanyat d'una major oferta, seguint la tendència creixent dels darrers anys en resposta a la demanda, que també va en augment. Com a novetats a grau mitjà, hi ha els cicles de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, a Manlleu, i el de perruqueria i cosmètica capil·lar, a Torelló; i de grau superior s'introdueixen els cursos d'ensenyament i animació socioesportiva, a Bagà, el de disseny i moblament, a l'institut Guillem Catà de Manresa, i el d'automoció, a l'institut Lacetània de Manresa.

Pel que fa als batxillerats, com a novetats hi haurà el batxillerat artístic a l'institut Castellet de Sant Vicenç, i el batxillerat amb ensenyaments esportius a l'institut de Vic.



Més dotació de personal docent

A la Catalunya Central, aquest proper curs també hi haurà un increment del personal docent, amb un centenar de nous professionals, pràcticament tots en escoles i instituts, tret de tres noves incorporacions als serveis educatius i d'inspecció. Així, per exemple, la plantilla a les escoles augmentarà en un 16 % (i es passarà de les 161 persones a les 187), i pel que fa als instituts, es passarà de 119 a 162, amb un increment del 36 %.

També hi haurà noves dotacions quant al Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva (SIEI). En total, hi ha 50 SIEI als centres educatius de la Catalunya Central, 21 a primària, 20 a secundària, 3 ens instituts-escola, i 6 en centres concertats. Les noves incorporacions d'enguany seran a les escoles Monsenyor Gibert de Sant Fruitós, i Vedruna d'Artés. I també a l'institut-escola Marta Mata de Torelló, i als instituts Guillem de Berguedà de Berga, INS Cardener de Sant Joan, i INS Tona de Tona.