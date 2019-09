Santpedor demanarà als veïns si volen mantenir les vaquetes per festa major

La continuïtat de les vaquetes a la Festa Major de Santpedor a partir de l'any que ve dependrà de la voluntat dels veïns. L'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor) sotmetrà la decisió a un procés participatiu que encara no té format ni una data concreta, però que es farà aquesta tardor, abans de l'aprovació dels pressupostos del 2020 i per donar un marge de temps suficient a la Comissió de Festes per preparar el programa d'activitats, amb vaquetes o sense, de cara a la festa major del proper mes de juny.

L'anunci de la consulta coincideix amb la recent reactivació del debat sobre les celebracions dels correbous a Catalunya arran de l'ensurt de fa uns dies a Vidreres, quan una vaqueta es va escapar del tancat on es feia la festa i va ferir diverses persones. Tanmateix, l'equip de govern de Santpedor desvincula la seva consulta d'aquest fet, perquè la continuïtat de les vaquetes ja va ser un tema de debat al poble en les darreres eleccions municipals, i tant ERC com Junts per Santpedor van acordar organitzar un procés participatiu al respecte.

La proposta ja estava latent, i en la reunió posterior a la primera Junta de Govern Local després de vacances, aquesta mateixa setmana, es va decidir impulsar-la definitivament. «Ha de ser el poble qui decideixi quin tipus de festa major vol, i si vol que hi continuïn les vaquetes», apunta l'alcalde, Xavier Codina. Per això s'impulsarà un procés participatiu en el qual «nosaltres ens mantindrem neutrals però posarem totes les eines per mirar que tothom pugui defensar les seves idees i que hi participi el màxim de gent», afegeix l'alcalde.

L'equip de govern vol obrir ara un procés de consultes amb les entitats i penyes implicades en la celebració de les vaquetes i també amb altres entitats i col·lectius del poble implicats, amb l'objectiu de concretar la data, la pregunta i les característiques que haurà de tenir la votació, que per ara no se sap si s'organitzarà d'una forma similar als pressupostos participatius o si es buscarà alguna altra fórmula. Faci com es faci, els detalls de la consulta es donaran a conèixer a final de setembre.



Un debat que ha anat creixent

Fa prop de 40 anys que la Festa Major de Santpedor inclou activitats dedicades a les vaquetes, però darrerament se n'ha qüestionat la seva continuïtat per part de veïns, entitats i col·lectius contraris a les celebracions d'aquest tipus amb animals. Fa uns anys aquest debat al poble no existia, apunta Codina, però d'un temps ençà sí que ha començat a sorgir una preocupació sobre aquesta activitat entre sectors de veïns, i per això també s'ha recollit el neguit políticament i es vol resoldre demanant l'opinió dels ciutadans.

Ara fa dos anys, es va crear la Plataforma Animalista de Santpedor (PAS), i es va iniciar un procés de recollida de firmes per demanar l'abolició de la tradició de les vaquetes al poble. La intenció era presentar-se a l'Ajuntament, si bé finalment la iniciativa no va culminar. De tota manera, el debat es manté obert, amb la idea de prendre una decisió definitiva a partir dels resultats del procés participatiu que ara es vol convocar.