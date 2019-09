L'obra del futur vial d'accés a les Vives de Sant Vicenç arrencarà aquest any

Després de cinc anys d'espera, el futur vial d'accés al polígon industrial de les Vives de Sant Vicenç i que ha de ser la sortida natural del poble cap a Barcelona està en procés de ser una realitat. Tot i que els treballs no es completaran fins a l'any que ve, en una data encara per concretar, la Generalitat s'ha compromès a començar-los dins del 2019, de manera que la nova carretera podrà obrir d'aquí a uns mesos.

Generalitat i Ajuntament ja van posar fil a l'agulla al projecte amb la signatura d'un primer conveni el maig passat, i és previst que dilluns que ve representants municipals i el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Xavier Flores, es tornin a trobar per signar un segon i definitiu conveni que ha de servir per concretar els detalls de cara a la licitació i execució de l'obra, amb la idea que pugui començar abans no s'acabi l'any, segons ha explicat l'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado. A partir d'aquí, serà qüestió de mesos que es vagi avançant en la seva execució, i que el nou vial es pugui obrir al trànsit tan aviat com sigui possible.



L'esperen empresaris i veïns

I és que es tracta d'una obra molt reivindicada, especialment pels empresaris de la zona i per transportistes, que ara tenen complicat l'accés, sobretot per entrar-hi venint del sud o per sortir-ne en direcció cap a Manresa, perquè obliga els vehicles a fer volta i no sempre les indicacions estan prou ben senyalitzades. A més, un cop acabada l'obra també donarà solució als veïns de Sant Vicenç que es vulguin incorporar a la C-55 en direcció sud (cap a Barcelona), tenint en compte que actualment no disposen de cap sortida directa, sinó que han d'anar en direcció nord fins a la Farinera, travessar tot el barri i incorporar-se a la C-55 en direcció sud des d'allà.

La nova carretera, en canvi, obrirà accessos directes a totes aquestes mancances. El futur vial destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i des d'allà enllaçarà amb el polígon industrial de les Vives sense haver de donar la volta fins a la Farinera. Es tracta d'un vial de 320 metres de llargada, i amb un carril de circulació per banda, i que permetrà el pas de tot tipus de vehicles. També s'hi instal·larà enllumenat i una vorera a una de les bandes, per poder anar a peu.

El cost aproximat de les obres és de 785.000 euros, dels quals es preveu que la Generalitat n'assumeixi un terç, mentre que la resta aniria a càrrec de l'Ajuntament de Sant Vicenç.

Fa anys que el poble reivindica aquest vial, i la Generalitat ja en va enllestir un primer esbós el 2014, però no serà fins ara, cinc anys després, que va camí de fer-se realitat. El projecte ja es va iniciar en l'anterior mandat, aleshores amb el govern de CiU al capdavant però igualment amb el suport de l'oposició. Va tenir el vist-i-plau definitiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme fa més d'un any, i des d'aleshores s'ha treballat en el plec tècnic i jurídic previ a la licitació i l'adjudicació dels treballs.



Millores complementàries

Més enllà de l'obertura del nou vial, l'Ajuntament de Sant Vicenç té la intenció d'anar implementant millores en aquest indret a partir que es puguin anar recepcionant les parts encara pendents d'aquests polígons, apunta Delgado. En la mesura que es pugui, la idea és anar-hi adequant aspectes com la il·luminació, la senyalització, o la millora dels carrers.