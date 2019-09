Cardona reivindica la festa dels bous en una jornada amb cinc ferits

Amb la plaça plena i amb bon ambient. Així es va viure ahir al vespre la primera sessió del corre de bou de Cardona, després d'un matí accidentat durant l' encierro, amb cinc ferits per contusions, que van ser donats d'alta de l'hospital al cap de poques hores, tret d'un, que anit continuava en observació per un cop al cap. L'alcalde, Ferran Estruch, lamentava els incidents, poc habituals però que ahir no es van poder evitar malgrat haver-hi posat «totes les mesures de seguretat».

Ajuntament i veïns saben que aquests dies el corre de bou de Cardona està en el punt de mira d'entitats animalistes i de l'opinió pública en general, arran dels incidents de la setmana passada, quan un bou va ferir diverses persones en una festa similar a Vidreres. Tanmateix, i més enllà de l'interès mediàtic, el poble en va notar ahir ben poc els efectes, i tant la plaça com l'entorn eren ben plens una estona abans i durant la sessió del corre de bou, amb el sentiment majoritari que la festa cardonina és segura per a la gent, i respectuosa amb els animals, i que s'ha de desvincular del que passi en altres poblacions. En aquest sentit, l'alcalde va recordar que la Festa Major de Cardona té més de 400 anys d'història, i que la tradició del corre de bou ja ve del segle XIV «i sempre, especialment aquests últims anys, hi ha hagut el respecte més absolut pels animals».

L'alcalde assegura que el corre de bou de Cardona «compleix escrupolosament la llei del 2010» que regula les festes amb bous a Catalunya. No és partidari de mantenir una celebració pel fet que sigui una tradició, però si Cardona continua celebrant el corre de bou «és per l'escrupolós seguiment que fa el veterinari quan arriben els bous, pel cenyiment als minuts (un màxim de 10) que els animals surten a la plaça, o pel fet que no es repeteix un mateix animal el mateix dia».

Estruch també va posar èmfasi en la seguretat de les persones que participen en el corre de bou i en l' encierro, malgrat els incidents d'ahir al matí, «que ens saben molt greu», si bé «quan t'hi poses davant saps que assumeixes un risc».



L'alcohol també es controla

Entitats animalistes com la Coordinadora per l'Abolició dels Cor-rebous denunciava «vulneracions» al reglament dels correbous, des del moment, segons deien, que alguns dels participants a l' encierro consumeixen alcohol.

Davant d'això, Estruch va reiterar que es compleixen estrictament les normes, «amb 25 persones que vetllen per la seguretat», des de mossos de plaça, Mossos d'Esquadra, Policia Local, i el personal de protecció civil. En aquest sentit, va assegurar que «es treu [de l' encierro i del corre de bou] tothom qui va begut o porta un got a la mà», si bé va admetre la impossibilitat de tenir la certesa absoluta del bon estat de tots els participants «tot i el control estricte que es fa».

Dels cinc ferits d'ahir al matí (un d'ells amb el canell trencat), tres són veïns de Cardona i dos de fora. El que anit continuava en observació a l'hospital és del Berguedà.



La responsabilitat, de cadascú

Persones presents ahir al vespre a l'entorn de la plaça sortien en defensa del corre de bou i de la seva continuïtat, tot i admetre que participar-hi té un risc que cadascú ha d'assumir com a propi: «Qui va a l' encierro o es penja de les cordes a la plaça ha de tenir una mica de seny i experiència», apuntava Carolina Duran, de la colla dels aliguers de Cardona, i apel·lava «a la responsabilitat de cadascú, i de prendre consciència de què fas i d'on et poses».

L'encierro d'ahir al matí va tenir més incidents de l'habitual, admetia Miquel Herrera, que és de Barcelona però que ve cada any perquè està «especialment aficionat» al corre de bou. Diu que hi ha un perill «evident», però «no ha de canviar res», perquè aquell que hi participa «ja sap que assumeix un risc». Carles Coll, de Cardona, s'expressava en la mateixa línia poc abans d'enfilar-se en una de les cordes que hi ha a l'interior de la plaça per esquivar els bous. No el sorprèn que hi hagi un debat a l'entorn de la festa després dels incidents a Vidreres, «però no es pot generalitzar». Assegura que «a Cardona intentem gaudir el màxim sempre des del respecte a l'animal», i quant a la seguretat, diu que hi pot haver anys més accidentats que altres anys, «però les mesures hi són, i a partir d'aquí cadascú ha de ser responsable d'ell mateix».



Una consulta «ara no té lloc»

De fet, el debat sobre el corre de bou a Cardona és inexistent, com a mínim fins ara. Així ho assegurava ahir l'alcalde, que no es planteja fer cap consulta popular com a Santpedor. «Tampoc ningú no ens ho ha demanat mai», per la qual cosa «una consulta a Cardona, ara no té lloc».

Estruch és «respectuós» amb totes les opinions a l'entorn de la festa, però està convençut que a Cardona «majoritàriament es vol, i s'estima», i defensa «el sentiment de les noves generacions, que tenen clar que la seguretat de l'animal i de les persones és el primer».