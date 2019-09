La festa alternativa de Sallent eclipsa l'oficial

Grups d'amics, joves i de mitjana edat, feien una copa a la plaça de la Verdura de Sallent, ambientada com a espai chill out eivissenc, mentre a la plaça que hi ha a pocs metres, la de Josep Anselm Clavé, n'hi havia que esperaven l'actuació, divendres a la nit, de la banda africana Kwame Ghana Highlife. L'ambient típic de la festa major d'un poble de la Catalunya Central. La diferència, però, és que no eren els actes de la festa oficial sinó de l'alternativa, l'anomenada Fumera, que va néixer per programar actes els dies de la festa major per a un públic que no acabada de trobar activitats que el satisfessin. Aquest any ha arribat a la sisena edició, i l'embranzida que ha tingut ha eclipsat la festa oficial.

Els organitzadors de les dues festes no volen entrar en rivalitats, sinó que parlen de la complementarietat i de la voluntat que tothom tingui el seu espai en els actes durant els dies de festa. Però l'alcalde de la població, el republicà Oriol Ribalta, explicava a Regió7 que aquest any hi ha hagut converses amb els responsables de la Fumera per evitar que hi hagués actes que se solapessin en l'agenda, fet que no preocupa els programadors de les activitats de la festa alternativa, perquè afirmen que ells fan actes que tenen lloc a la mateixa hora. Ribalta vol que l'any vinent hi hagi més converses per a una major integració entre les festes.

Un grup d'amics de més de 40 anys que va arribar a les 10 de la nit a la plaça de la Verdura per prendre un mojito deien que hi anaven perquè la Fumera ha sabut crear espais adients per sortir amb la colla i passar una vetllada tranquil·la, tot i que apostaven en el futur per una integració més gran dels actes de la Fumera amb els oficials. La mateixa colla es va desplaçar posteriorment al Pati i van poder veure algunes de les pintures que hi ha exposades al carrer, i és que aquest és un espai reservat a la cultura i la creació, on artistes locals mostren les seves obres. Una aposta de la Fumera per l'art al carrer que també ajuda a donar un ambient còmode als que s'acosten a aquest emplaçament del municipi. Al darrere hi ha agrupacions com Arran, Ateneu Popular Rocaus i Agrupament Roques Albes, entre d'altres.

«La Fumera va néixer sent una festa alternativa per a col·lectius, sobretot joves, que no trobaven activitats en què se sentissin representats, però amb els anys ja no és alternativa i s'hi impliquen vilatans de diferents franges d'edat», explica Mariona Garcia, de l'organització. La festa no oficial aprofita espais del nucli històric del poble, per on sol passejar la gent, en comptes de situar els actes en emplaçaments aparats de la població. Tot i creure que ja no té gaire sentit continuar arrossegant l'etiqueta d'alternativa, davant l'evolució dels darrers anys, asseguren que no han abandonat el to reivindicatiu i els actes es desenvolupen en antics espais fabrils de Sallent per recuperar instal·lacions industrials. Les activitats de la Fumera s'allarguen fins demà, dilluns.

Els actes de la festa major oficial de Sallent no queden curts, i duraran fins a la Diada. La festa és organitzada per l'Ajuntament i entitats, i també programen activitats per a tots els públics, inclosos els joves, i algunes tenen molta tradició i gaudeixen d'una gran popularitat. Fent un repàs al programa és fàcil copsar que hi ha actes típics, amb molts balls d'orquestra, i que hi ha un paper destacat per a la cultura.