L'abat de Montserrat torna a demanar perdó a les víctimes d'abusos sexuals i descarta deixar el càrrec

El pare abat, Josep Maria Soler, seguirà al capdavant de Montserrat. Malgrat que un dels denunciants dels abusos sexuals, Miguel Hurtado, n'hagi demanat la dimissió, en entrevistes a 'TV3' i 'La Vanguardia' ha deixat clar que compta amb el suport de la Santa Seu. Durant la seva homilia d'aquest diumenge, ha tornat a demanar públicament "perdó" a les víctimes. Ha reconegut estar "consternat" i ha lamentat els "pecats" i "les febleses" de l'església. Per tot plegat ha anunciat que milloraran "els mecanismes de protecció de menors", ja existents a Montserrat.

L'abat ha pronunciat les paraules davant d'una basílica plena i coincidint amb la celebració de la diada de Montserrat. Dos dies després de fer-se públic l'informe de la comissió que ha investigat els abusos sexuals, ha volgut expressar la seva "consternació en conèixer el mal que es va fer". Ha reconegut que van fallar els mecanismes de "prevenció i control", un fet que, ha recalcat, se solucionarà, "en un termini breu", millorant i augmentant "els mecanismes de protecció de menors ja existents".

L'abat, que ha assegurat que des de l'abadia, condemnen "d'una manera absoluta qualsevol tipus d'abús a menors", ha subratllat que lluitaran "amb fermesa contra una problemàtica tan greu que afecta tota la nostra societat".



"Perdó" per les víctimes

La comissió d'investigació va recomanar a l'abadia un reconeixement públic dels errors. El pare ha reiterat, tal com ja va fer en la missa del passat 3 de febrer, "la petició de perdó a les víctimes, a les seves famílies i a tots els qui, d'una manera o altra, han sofert dolorosament les conseqüències d'aquests abusos". El màxim responsable de Montserrat ha posat el monestir a "disposició de les víctimes per acompanyar-les, si ho desitgen, en el seu sofriment i en la seva recuperació emocional". I ha tancat l'homilia encomanant-se a Déu perquè "les ajudi".



Suport de la Santa Seu

Miguel Hurtado, la primera víctima a denunciar al monjo Andreu Soler pels seus abusos, va demanar la dimissió del pare abat després de transcendir l'informe de la comissió. En les entrevistes als mitjans, el responsable de Montserrat ha assegurat que no ho farà. "La Santa Seu, per mitjà del nunci, em va transmetre que no havia de dimitir", ha explicat a 'La Vanguardia'.



Un gerro trencat

En el rotatiu, el pare abat explica que ha parlat directament amb dues de les víctimes d'Andreu Soler i té pendent fer-ho aviat amb una tercera. Entén que els successos, "han fet mal" a l'església."És com quan s'ha trencat un gerro: encara que el puguis tornar a pegar sempre es notarà que s'ha trencat", diu.

Josep Maria Soler reconeix a 'TV3' que ha viscut la investigació "amb dolor", però també amb "serenitat" perquè quan Hurtado va explicar-li els fets, mig any després que arribés Montserrat, va actuar "amb consciència" i va allunyar al monjo Andreu Soler de Montserrat. Reconeix, però, que quan va parlar amb el monjo semblava que tot plegat no fos veritat. Ara, "sentint el testimoniatge de les víctimes, arribes a la conclusió que realment ha estat una cosa molt greu", ha dit.



El segon abusador

L'informe de la comissió ha revelat un segon abusador a Montserrat, el monjo responsable de l'escolania als anys 60, que hauria abusat de dos menors. Després de la investigació, el pare abat explica a 'TV3' que hi ha parlat. "Està molt dolgut i ha demanat perdó", ha assegurat.



Els polítics empresonats

En l'entrevista a 'La Vanguàrdia', el responsable de Montserrat també ha expressat la seva disconformitat amb la situació que viuen els líders independentistes empresonats. "Molts juristes, tant del món docent universitari com dels quals estan en tribunals, consideren que la presó preventiva en aquest cas és excessiva", ha recalcat. Pel que fa a si considera que haurien de demanar l'indult, Josep Maria Soler subratlla que això "suposa reconèixer la culpa". L'abat, que creu que, "caldrà fer tot el possible per a treure'ls de la presó", aposta per "rebaixar tensió i començar a construir el diàleg".