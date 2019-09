Montserrat escollirà un delegat per evitar nous casos d'abusos a menors

Conscients que les disculpes a les víctimes d'abusos no són suficients per reparar la imatge de la comunitat, els benedictins de Montserrat volen crear la figura d'un delegat que s'encarregarà de protegir els menors d'abusos sexuals. Els responsables del monestir estan estudiant quin perfil ha de tenir aquesta persona. Fonts de l'abadia asseguren que l'elecció es farà en breu i estan decidint de quin àmbit ha de procedir, si del dret o de la psicologia. L'abat, Josep Maria Soler, va tornar a demanar disculpes ahir en l'homilia dominical a les víctimes dels atacs sexuals a Montserrat, dos dies després de la difusió de l'informe que ha determinat l'abast dels casos de pederàstia en la comunitat religiosa.

Soler va especificar en l'homilia: «En un termini breu, millorarem i augmentarem els mecanismes de protecció de menors ja existents a Montserrat». Entre els mecanismes hi ha la creació d'aquesta nova figura que s'ha d'encarregat de detectar i actuar si es cometen nous abusos a menors o si més persones denuncien casos d'anys enrere. Les fonts especifiquen que haurà de vetllar pel dia a dia dels menors a l'hostatgeria i en les activitats del monestir, a part d'estar alerta de si hi ha víctimes d'abusos del passat que vulguin denunciar el seu cas i donar a conèixer aquests possibles casos a les autoritats judicials.

L'informe difós per l'abadia de Montserrat la setmana passada parla d'altres mecanismes per protegir els menors i especifica la creació d'un correu electrònic com a canal de comunicació per a possibles denúncies i que ha de ser ben visible a la pàgina web del monestir. De fet, aquesta mateixa setmana hi haurà els ajustos a la web per incloure'l en UN lloc fàcil de trobar.

El perdó de l'abat no ha anat acompanyat de la seva dimissió, tal com demana Miguel Hurtado, la víctima que ha posat en el punt de mira el monestir pels casos d'abusos. Es referma en el càrrec perquè, segons explica, té el suport de la Santa Seu.

El responsable de la comunitat religiosa va afirmar en l'homilia: «Ens fem nostres els resultats d'aquesta investigació i per això vull expressar, en nom dels meus germans de comunitat, la nostra consternació en conèixer el mal que es va fer a les víctimes dels abusos així com en veure com havien fallat els mecanismes de prevenció i control». L'abat, que va assegurat que l'abadia condemna «d'una manera absoluta qualsevol tipus d'abús a menors», va subratllar que lluitaran «amb fermesa contra una problemàtica tan greu que afecta tota la nostra societat».

La comissió que es va crear a començament d'any a Montserrat per estudiar els possibles casos d'abusos sexuals a menors conclou que el monjo Andreu Soler va ser un «depredador sexual i un pederasta» per diversos abusos que hauria comès entre el 1972 i el 1999 mentre era responsable de l'agrupament escolta Nois de Servei. Després de les investigacions fetes, el mateix informe ha posat al descobert un altre paquet d'abusos, en aquest cas a dos antics escolans, per part de V. T. M, monjo de Montserrat fora del monestir des del 1980. L'abadia traslladarà els resultats de les investigacions a la fiscalia, al Síndic de Greuges, i a organismes de la Santa Seu.

Des que es va constituir la comissió, el 24 de gener passat, fins al 27 de febrer, el germà Andreu M. Soler, que va morir l'any 2008, va ser denunciat per 12 persones que asseguren haver estat víctimes del monjo, i vuit van accedir a ser entrevistades per algun dels membres de la comissió. Després d'escoltar els relats de les víctimes, aquest col·lectiu assegura que el monjo va agreujar la seva actitud amb el pas dels anys.