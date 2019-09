Els negocis de la plaça de la Fira defensen el corre de bou pels beneficis que els dona

Els establiments de cafeteria i restauració que hi ha a l'entorn de la plaça de la Fira de Cardona no s'imaginen una festa major sense el corre de bou. Bars i restaurants de la zona surten en defensa de la celebració pel volum de negoci que els genera tant l' encierro com la festa dins la plaça, més enllà del que pugui suposar com tradició per al poble.

L'afluència ja és abundant divendres al vespre i durant tota la matinada de concerts amb la Nit de l'Empalme, però és «cap a les 6 o les 7» que s'intensifica quan s'afegeixen aquells que han anat a dormir i ara es lleven per al primer encierro. A Flaquers de Cardona se'ls gira feina a fer esmorzars, a base de pizzes o entrepans que hores més tard també es continuaran venent, però en aquest cas com a berenar en la sessió de tarda del corre de bou, que es repeteix diumenge i dilluns. De fet, «si no fos per la festa, les tardes de diumenge a dimarts tancaríem [com ja passa a la botiga que aquest mateix negoci té al carrer Escassany, més apartat]», explica la seva responsable, Patro Gassó. En canvi, obrir i reballar fort per festa major, implica «doblar les vendes» respecte un cap de setmana normal.

El mateix passa al Firabar, que és just al costat. Antoni Martínez, que és el pare del propietari, assegura que «sense el corre de bou, a la Festa Major de Cardona no vindria ningú». En el seu cas defensa la festa «com a negoci i com a taurí que soc», i diu que els anys que fa bo, pot arribar a triplicar les vendes. Precisament, i aprofitant la Festa major, el mateix propietari acaba d'inaugurar La Polar, un altre bar al local del costat.

A l'altre extrem de la plaça, Andreu Bastida es cuida del Frankfurt La Fira, i assegura que el corre de bou de Cardona «és segur, simbòlic, i molt vistós», la qual cosa «porta molta gent de fora, més que una festa major normal». Diu que la festa omple abans del corre de bou, a la mitja part i quan acaba, amb gent que es queda a sopar, i també destaca l'afluència als encierros de dissabte i dilluns, amb clients que omplen el frankfurt per esmorzar. Per donar a l'abast «tripliquem el personal», explica. També augmenten els treballadors a El Centru, que és a tocar de l'Ajuntament. Ho explica la seva responsable, Eulàlia Company, que valora les virtuts del corre de bou com a negoci, si bé destaca la festa major en general, tenint en compte que concentra bona part de les activitats a la plaça.



Petit ensurt al segon corre de bou

La plaça es va tornar a omplir a vessar ahir a la tarda en la segona sessió del corre de bou, que va transcórrer sense incidències remarcables tret de l'enganxada d'un jove que va caure a terra per un bou. Tanmateix, tot va quedar en un ensurt després que va ser atès al servei d'infermeria per una rascada, segons apuntava l'alcalde, Ferran Estruch.

Ell mateix destacava «la tranquil·litat» amb què s'han desenvolupat les dues primeres jornades del corre de bou, si bé lamentava les incidències de l' encierro de dissabte, que va fer cinc ferits. Tots van ser donats d'alta poques hores després excepte un d'ells, que ahir continuava ingressat per una contusió al cap, si bé la seva evolució és favorable», segons va apuntar el mateix alcalde.