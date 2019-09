Cardona tanca tres dies de corre de bou a la plaça amb més de 4.000 persones

Una de les desencaixonades dels bous, que per segon any s'han fet sense cercavila prèvia

La plaça de bous de Cardona ha aplegat més de 4.000 persones entre els tres dies de celebració del corre de bou, que s'ha fet en el marc de la festa major. La d'ahir va ser la darrera jornada, que es va desenvolupar sense incidents tant en la sessió de tarda com en l' encierro del matí, més tranquil i menys concorregut que el de dissabte, en què hi va haver cinc ferits, un dels quals segueix hospitalitzat per un cop al cap tot i que evoluciona favorablement, segons va apuntar ahir l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.

L'afluència d'enguany al corre de bou ha estat lleugerament superior a la d'altres edicions, apunta l'alcalde, «i això constata que hi ha un arrelament i una tradició d'aquesta festa». Ahir feia un balanç positiu de les tres jornades, si bé lamentava els incidents a l' encierro de dissabte. Tanmateix, la valoració és positiva, «tenint en compte que hem complert amb les dues principals premisses, com són el benestar de l'animal i la seguretat de les persones».

La festa ha estat enguany més que mai en el punt de mira arran de les incidències de fa dos caps de setmana a Vidreres, quan un bou va fer diversos ferits en una festa similar. En aquest sentit, Estruch reitera que en el cas de Cardona s'ha seguit escrupolosament el que marca la normativa, tot i ser conscient que «no podem estar exempts de la polèmica generada». En aquest sentit, de cara al futur «estarem al lloc que ens correspon, però no valorarem cap escenari fins que no se'ns plantegi». L'alcalde sosté que a Cardona no hi ha cap debat en aquest sentit, i que hi ha consens al voltant de la seva celebració.



Sense cercavila de calaixons

Cardona va viure ahir a la tarda una concorreguda sessió del corre de bou (gairebé igual de plena que les del cap de setmana), el dia en què les penyes són les protagonistes. Tanmateix, i per segon any consecutiu, es va prescindir de la fins ara tradicional cercavila de calaixons, en què el bou es transportava remolcat dins del calaixó des de la plaça del Vall fins a la plaça de bous. Ahir, en canvi (i com l'any passat), ja es van treure encaixonats des de dins la plaça, de manera que s'estalvia tot el tragí pel carrer de Cambres.

L' encierro del matí també va ser tranquil, més que dissabte, tenint en compte que dilluns només és festiu a Cardona, i no hi ha hagut Nit de l'Empalme.