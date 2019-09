ERC i Compromís reproven la contractació a Sant Joan d'un càrrec de la llista d'Alternativa

Els grups municipals d'ERC i Compromís, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan denuncien la contractació del número nou de la llista d'Alternativa (que governa en coalició amb el PSC) com a càr-rec de confiança per fer les tasques de comunicació d'àmbit municipal.

En un comunicat emès per separat, les dues formacions qüestionen tant la conveniència com la forma com s'ha escollit aquest càrrec, que, segons diuen, costarà a l'Ajuntament al voltant dels 30.000 euros anuals.

ERC considera «èticament més que reprovable» haver contractat un dels membres de la pròpia llista, la qual cosa fa sospitar als republicans sobre les pretensions per part del govern «de tenir el control ideològic de la informació i de la construcció a mida de la seva imatge». Per a ERC, al poble hi ha «altres necessitats» abans que cobrir aquesta plaça.

En una mateixa línia s'expressa Compromís, que parla clarament «d'un fitxatge polític a dit, del tot incomprensible i injustificable», i considera que el fet que es tracti d'una decisió legal que també prenen altres institucions, no justifica que s'hagi fet aquesta contractació. Compromís diu que no qüestiona la vàlua professional de la persona seleccionada, però lamenta «que no s'hagi efectuat un concurs d'oposició lliure i amb criteris clarament objectius». En aquest sentit, el partit veu «ben clar que s'ha optat per un càrrec de confiança perquè ja estava decidit que es volia contractar a dit el número 9 de la seva candidatura».