L'ANC postposa per a l'1-O la marxa de torxes prevista per aquest dimarts a Lledoners

L'ANC ha decidit ajornar la gran marxa de torxes que hi havia prevista per a aquest dimarts al vespre fins al pla de Lledoners davant l'amenaça de pluja persistent que es preveu durant tot el dia. El mateix programa que s'havia de desenvolupar avui es traslladarà a l'1 d'octubre, coincidint amb el segon aniversari del referèndum. L'organització ha decidit suspendre la marxa a causa del mal estat dels aparcaments i dels camins que havien de dur els assistents a Lledoners. A més a més, la previsió meteorològica feia que fos molt difícil poder muntar l'escenari i els equips de so.

La convocatòria d'avui l'organitzacen set sectorials de l'ANC del Bages, en concret les d'Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós, Sant Joan i Súria, i es preveia organitzar quatre marxes simultànies des de quatre punts diferents que acabarien confluint a Lledoners, on hi havia programat l'acte final conjunt per reclamar unitat als partits independentistes, amb gegants, els músics per la Llibertat, i parlaments, entre altres de la presidenta de l'ANC. Elisenda Paluzié.

Fonts de l'ANC auguren fins i tot un augment de l'assistència de cara a la nova data davant la possibilitat que s'afegeixin altres sectorials a la marxa, tenint en compte que moltes poblacions ja mantenien la seva marxa de torxes particular pròpia de la vigília de la Diada.