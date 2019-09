Monistrol de Calders enllesteix el nou projecte de la plaça de l'Escorxador

L'Ajuntament de Monistrol de Calders ja disposa del nou projecte d'urbanització de la plaça de l'Escorxador, que inclou la preservació de la finca de ca l'Espardenyer, que l'actual govern de la CUP ha decidit mantenir després de la controvèrsia sobre el seu possible enderroc. La nova proposta aposta per fer ressaltar el valor arquitectònic i paisatgístic del cèntric espai de l'escorxador, amb la vocació de convertir-lo en la plaça del poble. El consistori preveu començar les obres els propers dies amb la intenció d'enllestir-les a final d'any.

El projecte d'urbanització de la nova plaça, redactat per l'arquitecte Jordi Morros Cardona, preveu, segons l'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells, «posar al màxim en relleu el valor patrimonial de l'espai». Vancells destaca que es tracta del sector «potencialment més atractiu del poble» i que el nou espai té «la vocació d'esdevenir la plaça central» del municipi.

La reforma preveu la creació d'una zona enjardinada, on hi pugui haver un espai per a la lectura, i també inclou la restauració del rec i del mur que el suporta. Els treballs comportaran l'enderroc d'un antic magatzem per donar més amplitud a la plaça, on es col·locarà una llamborda stolperstein, en record de l'únic monistrolenc que ha mort en un camp d'extermini nazi, que vivia a ca l'Espardenyer.

La urbanització de la plaça de l'Escorxador tindrà un cost de 250.000 euros, que estaran finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. És previst que les obres comencin els propers dies amb l'objectiu que estiguin enllestides a final d'any.

A diferència del projecte d'urbanització de la plaça de l'Escorxador de l'antic govern d'ERC i PDeCAT, que incloïa l'enderroc de ca l'Espardenyer, l'actual preveu la conservació de l'edifici, originari del segle XVII, que es vol rehabilitar en aquest mateix mandat per convertir-lo en un equipament municipal, amb els usos encara per determinar.

Per poder iniciar la rehabilitació de l'edifici, que actualment està en desús pel seu mal estat de conservació, s'està treballant en la modificació parcial del planejament perquè la finca està fora d'ordenació i, segons la normativa urbanística municipal, del 1990, ocupa un espai destinat a vials. Un cop resolts aquests inconvenients urbanístics ja es podrà encarregar el projecte per preservar i rehabilitar l'edifici, que el consistori ha declarat Bé Cultural d'Interès Local. L'Ajuntament vol fer un procés participatiu per definir els usos definitius que haurà de tenir l'edifici de ca l'Espardenyer un cop rehabilitat.