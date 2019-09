Montserrat intentarà que el defensor del menor que crearan per prevenir abusos sigui una dona

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha avançat aquest dimarts que per poc que puguin el defensor del menor que crearan properament per prevenir abusos serà una dona. En declaracions a Catalunya Ràdio, Soler ha apuntat que serà una persona externa al monestir. També ha descartat que el celibat estigui relacionat amb els abusos sexuals a l'Església, tot recordant que es produeixen en molts altres àmbits. Sobre aquesta qüestió, ha opinat que eliminar el celibat per als monjos seria "treure el sentit que té la consagració d'un religiós a Déu". Ara bé, pel que fa als sacerdots, ha recordat que és un camí que s'està començant a discutir en algunes zones i que es pot anar estenent. En matèria política, s'ha ofert per fer de pont per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat.

Després de reconèixer que "les coses no es van fer bé i que hi va haver errors" en la gestió dels abusos sexuals comesos per dos monjos del monestir, Soler ha negat que hi hagués cap voluntat d'encobrir-los. Escoltar la víctima i apartar el germà Andreu "va ser suficient" segons la normativa d'aquell moment, ha insistit.

També ha reiterat que no va tenir coneixement dels abusos a Miquel Hurtado fins al novembre del 2020, i de seguida va apartar Soler al Miracle.

En preguntar-li si ha tingut temptacions de plegar, ha dit que no, però ha reconegut que de vegades sí que ha pensat que estaria "més tranquil" si aquest pes el portés un altre. Ara bé, ha explicat que els seus germans li han demanat que continuï perquè creuen "que va fer el que havia de fer amb els protocols de fa vint anys".

Soler ha assegurat que els abats i els provincians catalans ja han reflexionat sobre els darrers casos que han aparegut a l'Església, i estan prenent mesures per fer-hi front.



Difícil arribar a acords amb independentistes presos



Sobre la situació dels presos independentistes, ha indicat que caldrà fer els possibles perquè puguin sortir, perquè "mentre siguin a la presó això condiciona tota la situació política i marca molt la societat". "Per poder dialogar i arribar a acords mentre hi hagi presos això serà sempre molt difícil", ha argumentat. Després de la sentència caldrà treballar perquè puguin sortir, ha dit, "ja sigui amb un indult o amb l'amnistia".

Soler ha explicat que en els moments més crítics del procés va fer de pont entre governs per facilitar el diàleg i transmetre les posicions d'uns i altres. Ara no ho està fent però s'ha mostrat disposat a tornar-ho a fer si cal.