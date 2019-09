El Homrani convida els catalans «a sumar i a persistir» davant la repressió de l'estat

No defallir davant els embats repressius de l'estat i avançar units cap a la República. És el missatge que ha impregnat els actes centrals de la Diada aquest dimecres al migdia a Sallent, que ha comptat amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, al costat de l'alcalde amfitrió, Oriol Ribalta, i del d'Artés, Enric Forcada, com també de la resta d'autoritats locals i de la senadora sallentina, Mirella Cortès.

Just quan la pluja s'acabava d'esvair es donava el tret de sortida a la commemoració de la Diada, que ha aplegat cap a 400 persones al parc Pere Sallés, i que ha combinat els actes més solemnes i pròpiament institucionals amb actuacions de l'Esbart Vila de Sallent, la Coral Nova Harmonia, els bastoners, i l'escola municipal de música Cal Moliner.

Al seu torn, Homrani ha denunciat la «repressió» que pateix Catalunya especialment d'ençà de l'1-O, i que Sallent «viu en primera persona» amb l'exili d'Anna Gabriel, si bé ha recordat tota la resta de «companys que pateixen presó i exili, i altres que no són tan coneguts». Davant d'aquesta situació, el conseller ha dit que «ara ens toca persistir», però convençut que no s'avançarà «si no som capaços de continuar treballant, sumant i resistint amb la consciència que som un país divers». En aquest sentit, demana «empatia amb aquells que veuen el projecte amb una mirada diferent o amb els que no el comparteixen», perquè «una societat uniforme no té sortida». Tanmateix, ha deixat clar que «el nostre futur com a societat i país no el decidirà ningú més que els ciutadans de Catalunya d'una forma lliure i democràtica».

Han precedit al conseller els alcaldes de Sallent i Artés, que també han lamentat l'actitud repressiva de l'estat. Després d'exigir «justícia, llibertat» per als independentistes presos, «i el retorn» dels exiliats, Ribalta ha animat el poble català a mantenir «la perseverança, la constància i la tenacitat» amb què ha actuat fins ara, perquè «és el moment de no defallir». Per la seva banda, l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha posat de relleu el municipalisme, i «la importància dels pobles com a base del que hi ha hagut i del que vindrà, perquè és des de les bases que hem de crear la República».

L'ANC també ha estat present a l'acte d'aquest dimecres amb la lectura del manifest, amb què l'entitat ha repassat els gairebé deu anys de vida del procés des que es va retallar l'estatut fins ara, i ha fet una crida a la unitat de l'independentisme, perquè «la independència només la podrem aconseguir si lluitem units i guanyem units».

L'acte, d'una hora de durada, ha anat alternant els parlaments amb la música i el ball, i membres del consell d'infants hissant una senyera. Al final, s'han cantat El Segadors, i les entitats han lliurat la seva ofrena.