La Catalunya Central obre el curs amb 73.392 alumnes, i estrena dos nous instituts-escola

Un total de 73.392 alumnes d'educació infantil i primària i de secundària obligatòria començaran avui el nou curs escolar a la Catalunya Central. En són gairebé 700 més que els que hi havia l'any passat, per l'increment generalitzat que hi ha hagut en totes les etapes educatives d'entre els 3 i els 16 anys. Amb l'inici del curs les comarques centrals posaran en marxa dos nous instituts-escola, a Avinyó i al Pont de Vilomara, que s'afegiran als que ja funcionen a Navàs i a Castellterçol.

En concret, les aules de la Catalunya Central tindran en el seu conjunt 695 alumnes més que l'any passat, amb un increment generalitzat en totes les comarques. Infantil i primària experimentarà un augment de 167 alumnes dins assolir gairebé els 50.000, en gran part gràcies a la forta entrada d'alumnes a P-3 (n'hi haurà 126 més que l'any passat). Tanmateix, el principal increment es dona a secundària, amb 528 nous alumnes entre els quatre cursos d'ESO (gairebé la meitat dels quals, 235, també són a primer curs). En total, la secundària arrencarà amb 23.750 alumnes a la Catalunya Central.

L'ensenyament no obligatori també tindrà un fort increment, amb 610 noves incorporacions que en conjunt sumaran 12.244 alumnes. A batxillerat hi haurà un lleuger descens, però l'elevat nombre de matriculacions als cicles formatius compensarà amb escreix la pèrdua, coincidint també amb una oferta educativa creixent que s'ha anat experimentant aquests darrers anys.



Avinyó i el Pont, adaptats i a punt



Pel que fa als equipaments, la principal novetat a les comarques centrals serà la conversió de les escoles Barnola, d'Avinyó, i Pompeu Fabra, del Pont de Vilomara, en instituts-escola, que ja ho tenen tot a punt per arrencar aquest matí amb els nous grups de primer d'ESO, d'una sola línia a Avinyó, i dues al Pont.

La incorporació del primer curs de secundària (cada any n'afegiran un de nou fins a completar els quatre de l'ESO el curs 2022-23), ha obligat a adaptar l'espai dels centres, de moment sense obres d'ampliació, que sí que s'esperen de cara a l'any que ve en tots dos casos.

A l'escola Barnola d'Avinyó hi estudiaran una vintena més d'alumnes que l'any passat (206 en total). En gran part l'increment ve donat per les incorporacions a P-3, i no pas per l'estrena del primer curs d'ESO, que arrencarà amb només 9 alumnes. I és que aquest grup en concret i en relació amb la resta ja era especialment reduït a 6è, i amb el pas a secundària algunes famílies han optat per inscriure els joves a l'institut d'Artés, on ja estudien els germans més grans, mentre que alguna altra família ha marxat del poble. El canvi cap a institut escola també implica la incorporació de tres nous professors, un dels quals s'integrarà a l'equip directiu, i un altre també farà educació física a primària.

Per encabir el nou curs de primer d'ESO la Barnola d'Avinyó ha adaptat una aula fins ara accessòria que servia per als desdoblaments o bé per a les classes extraescolars i s'hi ha posat mobiliari nou. Pel que fa al laboratori, serà d'ús conjunt per a primària i secundària.

Al Pont de Vilomara el curs arrencarà amb 375 alumnes, 32 més que l'any passat, mentre que hi haurà una plantilla de 37 professors, 6 dels quals són nous per a secundària (un a mitja jornada). En aquest centre s'ha redistribuït l'espai adaptant l'antiga aula d'informàtica per als alumnes d'un grup de 5è, i l'altre ocuparà la que era de 2n B, aprofitant que al cicle inicial es perd una línia. A les aules on hi havia 5è ara hi haurà 6è, i les dues on hi havia 6è es convertiran ara en les de primer d'ESO.