Els primers alumnes d'ESO comencen el curs als nous instituts-escola d'Avinyó i El Pont

Amb l'inici del curs escolar avui s'han posat en marxa a la comarca del Bages dos nous instituts-escola: el Barnola d'Avinyó i el Pompeu Fabra del Pont de Vilomara. Els primers alumnes de secundària han engegat les classes a 2/4 de 9 del matí amb la particularitat que el nou model de centre els ha permès fer-ho a la mateixa escola on han cursat la primària.

Les primeres hores del dia s'han dedicat a la presa de contacte amb el nou professorat de secundària, que ha informat a l'alumnat de primer d'ESO del funcionament i les eines que utilitzaran de cara al nou curs que avui ha començat. En el cas d'Avinyó, a primera hora del matí, la desena d'alumnes que hi fan secundària tenien el primer contacte amb la nova aula i amb els ordinadors portàtils personals que utilitzaran en els seus aprenentatges.

Un dels aspectes rellevants de la posada en marxa dels nous instituts-escola és la racionalització dels horaris, de manera que els alumnes paren una hora al migdia per tal de poder dinar i pleguen del centre a les 4 de la tarda. 20 dels 25 nous instituts-escola que s'han posat avui en marxa a tot Catalunya ja apliquen aquesta reforma horària i la resta tenen el compromís de fer-ho més endavant. En el cas d'Avinyó, els alumnes diposen d'una hora (d'una a dues del migdia) per dinar i poden fer ús del servei de menjador de l'escola, portar-se el menjar o anar a casa.

Tant el Barnola d'Avinyó com el Pompeu Fabra del Pont han adaptat enguany espais de la mateixa escola per tal d'impartir el primer curs de secundària, però tenen previst fer obres d'ampliació de cara a l'any que ve, ja que cada any afegiran un curs nou fins a completar els quatre de l'ESO.

73.392 alumnes a la Catalunya Central

Un total de 73.392 alumnes d'educació infantil i primària i de secundària obligatòria han començat avui el nou curs escolar a la Catalunya Central, gairebé 700 més que els que hi havia l'any passat, per l'increment generalitzat que hi ha hagut en totes les etapes educatives d'entre els 3 i els 16 anys.