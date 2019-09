Sallent tanca sis dies d'una concorreguda festa major que busca la transversalitat

Sallent va posar punt final ahir a sis dies de festa major, que ha tancat amb un èxit d'assistència malgrat les inclemències del temps a les acaballes del programa. L'Ajuntament en fa un balanç positiu per la bona afluència que considera que hi ha hagut.

La introducció del Frikibingo que fins ara es reservava als actes del Carnaval ha estat un dels grans encerts de la festa, i ha convertit aquesta activitat en una de les més concorregudes, «amb unes 700 persones que van omplir la plaça de la Pau», destaca el regidor de Festes, Diego Miranda, i posa en relleu la diversitat de persones que hi van participar.

L'alcalde, Oriol Ribalta, diu que el Frikibingo és una mostra de la «transversalitat» que adquireix la festa en bona part dels seus actes, «i aquest és el tarannà que hem adoptat com a govern, amb activitats en què pugui anar gent diversa», apunta. Igualment, destaca la bona acollida que han tingut altres activitats, com la música a la plaça, «amb centenars de persones» tant als balls com als concerts, i que en part s'ha vist afavorida pel fet d'haver recuperat el DJ, «que ha atret gent que potser se sentia poc representada».

La competició de canoes al riu, o el concurs de paelles, «amb rècords d'assistència», també han estat alguns dels principals reclams de la festa.



S'hi involucren entitats



I és que la Festa Major de Sallent «no és una festa feta des d'un despatx», sinó que, més enllà de l'Ajuntament, «qui fa la festa és la gent i les entitats», apunta la regidora de Comunicació, Neus Solà. N'hi participen cap a una vintena, de caire esportiu, cultural i social, que col·laboren tant en la programació com en l'organització.

Comptant amb el suport de les entitats, «des de l'Ajuntament sempre treballarem en la direcció de sumar», afirma l'alcalde, «i mirarem de fer-ho buscant aquesta transversalitat en què puguem aplegar tothom», reitera.

De cara a l'any que ve, i per mirar d'innovar en algunes qüestions, «volem fer alguns canvis, en els quals començarem a treballar a partir del febrer», explica el regidor de Festes, Diego Miranda, i mirant també que aquesta festa major es pugui complementar al màxim amb les activitats que munta l'entitat de La Fumera.