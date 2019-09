L'oposició de Sant Joan reclama a l'alcalde que respecti el règim de sessions dels plens

Tret de Cs, la resta de grups de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan (ERC, JxC i Compromís) denuncien l'incompliment per part de l'alcalde, Jordi Solernou, del règim de sessions plenàries acordat, i li reclamen que els convoqui quan toca. La queixa la van formalitzar oficialmnent ahir amb una instància conjunta dels grups, en què demanen que se celebri la sessió de setembre el dijous 26, i no el dia 19 tal com té previst.

En un comunicat també conjunt, els tres grups remarquen que «cap de les dues sessions de ple celebrades fins ara s'ha fet el dia previst». Els plens del juliol es van dur a terme en dimarts, i el de setembre es preveu celebrar una setmana abans del que està aprovat en el calendari de sessions. Entenen que el règim de sessions s'aprova perquè regidors i tècnics es puguin organitzar, i en aquest sentit troben que «no és de rebut fer-hi canvis contínuament».

L'acord aprovat per ple estableix que les sessions ordinàries a Sant Joan se celebraran el darrer dijous de cada mes, amb possibilitat d'avançar-les o endarrerir-les una setmana si hi ha «circumstàncies excepcionals» que, per ara, els tres grups de l'oposició no veuen per enlloc.

Els sous aixequen sospites

Davant d'aquesta situació, els tres grups posen sota sospita el fet que encara hi ha pendent l'aprovació de la proposta de sous dels regidors, que l'oposició va tombar al ple del 16 de juliol, i que en un altre ple, el dia 30, l'alcalde va acabar retirant de l'ordre del dia.

Tot apunta que aquest mes tocarà tornar a debatre aquesta qüestió. Segons expliquen els tres grups en el comunicat, l'alcalde hauria assenyalat en junta de portaveus que el govern (Alternativa i PSC) presentarà la mateixa proposta de sous que ja va ser retirada. Consideren que això «fa ben evident que s'està jugant amb el calendari de sessions, per dificultar l'assistència als regidors i que el govern disposi així de majoria». Amb aquesta sospita per endavant, acusen l'alcalde de «pervertir» les majories del ple, i li reclamen «que negociï i no convoqui les sessions quan li convingui».