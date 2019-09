Obren una rampa a la resclosa de Món Sant Benet per facilitar la mobilitat dels peixos

La resclosa que hi ha l'alçada del meandre de Món Sant Benet, al riu Llobregat, tindrà una rampa per facilitar la mobilitat dels peixos. És una iniciativa que impulsa la Fundació Catalunya-La Pedrera, amb el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua, i que tindrà un cost de 180.000 euros.

La rampa, que ja s'està construint, obrirà un pas a la resclosa del meandre que forma el riu entre els termes de Sant Fruitós i Navarcles, i salvarà la discontinuïtat que crea ara la presa en el curs fluvial, amb les dificultats que comporta per al desplaçament i la mobilitat de la fauna que hi viu.

A partir d'ara, la construcció de la rampa beneficiarà totes les espècies de peixos pròpies del tram mig del Llobregat, des de l'anguila,m fins al barb cua-roig, la bagra catalana, o la truita comuna, i també servirà per a altres animals que habiten el riu, com tortugues, crancs, llúdrigues i insectes, que actualment no poden franquejar la resclosa.

La Fundació Catalunya La Pedrera s'ha volgut sumar a la proposta, cada vegada més estesa, de construccions de connectors fluvials, coneguts com escales o rampes de peixos, que guanyen desnivell progressivament i serveixen per ajudar els peixos a superar les infraestructures que els impedeixen moure's amb facilitat.

Actualment, al llarg del riu Llobregat hi ha al voltant d'unes cent rescloses, que poc a poc es van permeabilitzant mitjançant la construcció d'aquests nous connectors fluvials.

Els treballs que ara s'han impulsat al mandre de Món Sant Benet per part de la Fundació compten amb els estudis i càlculs previs que s'han fet d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua i que, a més enllà de la seva funcionalitat, preveuen una estructura pensada perquè quedi totalment integrada en el paisatge.