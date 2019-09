La recreació dels setges de Cardona torna avui amb un muntatge audiovisual renovat

Cardona reviurà avui i demà els setges de les tropes borbòniques que hi va haver a la vila el 1711 i el 1714 amb una nova edició de la recreació històrica Viurem lliures o morirem, i que enguany vol sorprendre amb algunes novetats en el muntatge audiovisual que ofereix. Tant avui com demà l'espectacle arrencarà a 1/4 de 9 del vespre des de la plaça del Mercat, i es traslladarà fins al castell.

L'associació Cultural 18 de Setembre ha apostat enguany per alguns canvis que afectaran la posada en escena en l'aspecte visual, i en concret en la part de l'espectacle que es desenvolupa dins la col·legiata de Sant Vicenç. Parteix d'un d'un muntatge d'Albert Fer-rer en què es projecten imatges del documental 1711. El setge, produït per E2S i cedides per TV3, i que es combinen amb la funció i la música en directe de l'Orquestra 18 de Setembre, amb membres de la Banda de Cardona. La nova proposta «són millores en la projecció de l'obra que permetran integrar més bé la representació en el context de la col·legiata, i gaudir de tot el seu entorn, que fins ara quedava amagat», apunta el director de l'obra, Pep Haro, que es reserva els detalls del canvi perquè el públic els descobreixi a la funció.

La col·legiata és la part central de l'obra, que en el seu conjunt té més de dues hores de durada. Comença a la plaça del Mercat, i anant cap al castell el públic ja es troba amb els primers quadres escènics, que continuen després a l'interior de la col·legiata. El fil de la història explica tant la batalla contra les tropes borbòniques del 1711, que Cardona va acabar guanyant, com el setge del 1714, en què Cardona va aconseguir resistir fins al 18 de setembre, mentre que Barcelona feia una setmana que havia capitulat. Acabada la història al castell, es baixa de nou en comitiva i amb torxes fins a Cardona, on es dona per acabada la funció, que va a càrrec del grup de teatre El Traspunt.



Activitats tot el cap de setmana

La recreació històrica de la resistència de Cardona s'emmarca en l'Aplec del 18 de Setembre, que, a banda de les dues representacions d'avui i demà, té un programa més ampli d'activitats tot el cap de setmana.

Demà al matí hi haurà jocs i xocolata, i una arrossada. A les 7 tindrà lloc una cercavila de cultura popular, que culminarà amb l'actuació dels Salats de Súria i els Castellers de Berga a la plaça de bous. Diumenge es farà una caminada a les 9 del matí, i dimecres, 18 de setembre, tindrà lloc l'ofrena floral a la Fira de Dalt.