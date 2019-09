El Consell del Bages amplia la gestió de menjador escolar a dos nous centres, i ara en cobreix 31

El servei de menjador escolar que gestiona directament el Consell Comarcal del Bages en centres d'educació primària i llars d'infants s'ampliarà aquest curs amb la incorporació de dues noves escoles, i passarà de les 29 que gestionava fins ara a les 31 actuals. En concret, s'afegeixen les escoles Joan de Palà, de Cardona, i Mare de Déu de Montserrat, de Súria, que fins ara organitzaven el servei d'àpats deslligats del Consell.

Aquest increment manté la tendència d'aquests darrers anys, i tot i que es limita a dos centres, el fet «de poder arribar a nous centres és una bona notícia», apunta la consellera comarcal d'Educació, Sílvia Tardà, en el sentit que va en la línia que busca el Consell «de potenciar un servei de qualitat i proper que fomenti el temps de lleure al migdia».

L'ampliació del servei de gestió directa per part del Consell Comarcal coincideix amb un increment, també aquest curs, del nombre de beques atorgades per al menjador escolar. En total, se n'han adjudicat 2.862, que suposen el 13 % més que l'any passat, i encara s'ha d'obrir el termini per a les sol·licituds que tenen pendent la documentació pertinent, i que permetrà optar a una segona convocatòria d'ajuts.

La majoria, per al 50 % del cost

De les 2.862 beques concedides per al proper curs a primària i a secundària, n'hi ha 2.772 que cobreixen la meitat del cost del servei de menjador. Això representa el 96 % del total de beques adjudicades, mentre que el 4 % restant (que corresponen a 90 alumnes), cobriran la totalitat del cost de menjador. L'atorgament d'una o altra depèn bàsicament de les circumstàncies econòmiques de les famílies, d'acord amb els requisits marcats pel departament d'Educació de la Generalitat.

L'àrea d'Educació ha pogut concedir les ajudes a totes les sol·licituds rebudes que complien els requisits i que han aportat tota la documentació necessària per tramitar-les. Per als casos que falti documentació s'obrirà un segon termini de sol·licituds.

El Consell Comarcal també ha donat a conèixer la darrera enquesta de satisfacció del servei de menjador escolar, corresponent al curs anterior, i indica que la qualitat dels menús que s'ofereixen té una nota mitjana d'un 6,82, i en el cas de les llars d'infants, arriba fins al 7,70. L'enquesta s'ha fet a una mostra de 301 persones (el 18 % de les famílies usuàries).