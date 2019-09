Montserrat acollirà una trobada per celebrar els 60 anys de Mans Unides

L'entorn de Montserrat serà l'escenari el dissabte 5 d'octubre d'una jornada d'activitats per commemorar el seixantè aniversari de Mans Unides. El programa d'actes encara s'ha d'acabar de concretar, però es preveu que es concentri al llarg de tot el matí, i combinarà propostes religioses i divulgatives. L'arribada al monestir en principi s'ha programat per a les 11 del matí. Després hi haurà una xerrada, missa, i un dinar de germanor per comemmorar l'aniversari. Més endavant es concretarà l'organització per als desplaçaments.