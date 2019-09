Sant Quirze fa una campanya popular per recuperar el toc de les campanes

Sant Quirze Safaja ha quedat orfe del tradicional toc de campanes. Un curtcircuit va provocar, el mes de juny passat, un incendi a la part baixa del campanar de l'església, que, entre altres desperfectes, va malmetre la instal·lació elèctrica responsable de fer repicar les campanes del municipi. Per tal de recuperar el toc, s'ha posat en marxa una campanya popular liderada per l'Ajuntament per recollir els 3.000 euros necessaris per canviar la instal·lació.

Segons l'alcaldessa de Sant Quirze Safaja, Anna Guixà, «ens hem quedat com una mica orfes perquè un poble sense repic de campanes és com si no existís». Explica que aquest so forma part de la vida quotidiana del poble, que marca les hores i avisa quan mor algun veí o veïna. En veure «l'interès que hi havia per part de la població» per recuperar el so de les campanes, el consistori va decidir liderar la iniciativa popular per aconseguir el finançament necessari per restablir-lo.

Segons l'alcaldessa, després d'avaluar els danys amb Bombers i pèrits, es va calcular que es necessiten uns 3.000 euros per fer una instal·lació elèctrica nova perquè les campanes tornin a sonar com sempre han fet. Actualment, hi ha una instal·lació provisional «que hi ha dies que falla i no és segura». Per aquest motiu, han engegat diferents iniciatives per tal de recollir diners, com una campanya de micromecenatge a través de la plataforma de finançament col·lectiu totSuma i l'organització d'un sopar i un concert solidari a la mateixa església la setmana passada. També es poden fer donatius a través d'una transferència a un número de compte que ha habilitat el consistori.

De moment ja ha recollit uns 2.000 euros, i esperen arribar als 3.000 amb la vintena de dies que encara queden de la campanya. La idea, apunta Guixà, és tancar la recaptació de fons aquest mes de setembre i poder reactivar el timbre de les campanes a l'octubre. L'Ajuntament promou la campanya amb el vistiplau del bisbat de Vic, de qui depèn l'església, que, per la seva banda, assumeix la restauració de la resta de desperfectes que va ocasionar l'incendi a l'interior del campanar.

L'església de Sant Quirze Safaja, que està inclosa dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, data del segle XI i és d'estil romànic, tot i que el campanar es va construir entre els anys 1670-1677.