Sant Vicenç estudia impulsar una reforma del complex esportiu amb piscina coberta

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet vol posar en marxa dins d'aquest mandat un projecte de reforma de la zona esportiva en tot el seu conjunt i que també inclogui la construcció d'una piscina coberta.

Amb aquesta proposta, l'actual equip de govern d'ERC, En Comú i el PSC recull una idea que ja arrenca del mandat anterior, i en la qual sempre s'havien avingut, tenint en compte que el poble fa temps que es planteja la necessitat de disposar d'una piscina coberta. El nou govern ara vol donar forma a la proposta i desenvolupar-la, i amb la mirada fixada en el conjunt del complex esportiu. «Hi ha la necessitat d'un canvi urbanístic que afecti tota aquesta àrea», apunta l'alcaldessa, Adriana Delgado, que parla de dotar l'espai d'una piscina coberta i diposar d'uns equipaments més bons que els actuals, en referència al gimnàs, «que ara està saturat», i també de possibles millores a la pista esportiva per al bàsquet i el futbol sala, o la d'hoquei, «que fa temps que té problemes d'inundabilitat».

Es tracta d'una àmplia actuació encara per definir, que vol buscar «solucions a llarg termini» per a aquest espai, i que prendrà de referència un estudi elaborat ja fa un parell d'anys per la Diputació de Barcelona que avala la construcció d'un edifici nou com l'opció més viable de cara a una futura piscina coberta. En relació amb aquest equipament, l'informe de la Diputació planteja dues possibles alternatives a l'edifici nou, i que passen per aprofitar la piscina exterior actual. Una proposa cobrir-la amb una estructura retràctil, i l'altra opció seria escalfar-ne l'aigua durant l'hivern. En principi, són dues propostes més econòmiques que la de la nova construcció, però segons l'estudi no resultarien tan rendibles, i a la llarga serien opcions contraproduents. I és que, entre altres coses, la piscina exterior és massa gran per poder fer determinades activitats dirigides i això deixaria fora usuaris potencials que no es perdrien amb una piscina nova. A més, s'haurien de construir igualment uns nous vestidors.

Davant d'això, entre les tres alternatives, el govern actual es decantaria per la de l'edifici nou, conscient que es tracta d'un projecte de gran abast i que va més enllà de la mateixa piscina. Per això, el més immediat serà elaborar un pla director per definir el projecte i que permeti desenvolupar-lo per fases, i començar a buscar finançament, a través de les meses de concertació de la Diputació i de les línies del PUOSC que ofereix la Generalitat, entre altres de possibles. La intenció de l'Ajuntament és començar-hi a treballar aviat i anar desenvolupant el projecte en aquest mandat.