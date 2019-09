Desarticulen un grup que controlava les absències dels veïns per robar a pisos

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de tres lladres d'origen georgià acusada de diferents robatoris, principalment a municipis del Baix Llobregat com Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca. El jutge de Manresa va decretar la llibertat amb càrrecs per als tres detinguts, que tenen entre 33 i 48 anys.

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra expliquen que la investigació es va iniciar el mes de juny quan van detectar la proliferació de marcadors de cola en diverses poblacions del Baix Llobregat com Olesa de Montserrat, Abrera i Sant Andreu de la Barca. A més, segons els Mossos es van evitar robatoris a Sant Joan de Vilatorrada i també a la Garriga i als mateixos municipis del Baix Llobregat gràcies a la detecció d'aquests marcadors.

Aquesta banda marcava els pisos als quals volia accedir amb fils de cola pràcticament imperceptibles entre la porta i el marc, com si fos un precinte gairebé invisible, i al cap d'unes hores o dies portaven a terme la segona fase del robatori: si els fils estaven intactes significava que ningú no era al pis i per tant tenien via lliure per entrar-hi i consumar el robatori amb tranquil·litat. En cas contrari, els membres del grup desarticulat desistien de fer-ho.

Segons els Mossos, els autors d'aquesta robatoris utilitzaven rossinyols per forçar els panys de manera ràpida i sense deixar-hi cap senyal.

Segons el mateix cos policial, es tracta d'una modus operandi «molt elaborat», però el fet que que s'executi en dues fases dona l'oportunitat d'esbrinar qui hi ha al darrere els robatoris. Per aquest motiu, els Mossos fan una crida a trucar al 112 en el cas que algú es trobi a pisos de la seva finca marcadors a les portes, ja siguin fils de cola o petites peces de plàstic que són més habituals.

Per detenir els membres de la banda ara desarticulada, la col·laboració ciutadana va ser clau per iniciar la investigació que va concloure el 4 de setembre amb l'entrada i escorcoll als domicilis dels membres més actius del grup criminal, situats a Barcelona i Sabadell. Als pisos els investigadors hi van trobar més de 200 objectes sostrets, sobretot joies, rellotges i dispositius electrònics, que ja s'han començat a tornar als propietaris. També hi havia tubs de la cola per marcar les portes i jocs de rossinyols usats per forçar-les.