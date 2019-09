Les millores en la recreació del setge de Cardona convenç als espectadors fidels

La recreació del setge de Cardona ha apostat per millores en l'espectacle que han convençut al públic fidel, que cada any reviu amb l'escenificació teatral, els esdeveniments del 1711 i 1714. Dissabte a la nit hi va haver darrera funció. La posada en escena que té lloc a la Col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona barreja les interpretacions en directe dels actors, que narren el dia a dia dels que es van refugiar dins del castell a aixopluc de les tropes borbòniques, amb imatges enregistrades del que passava a fora extretes d'un documental que hi va gravar TV3. Aquest any les imatges eren projectades a l'absis, ressaltant l'entorn de la col·legiata, que quedava més integrat dins de l'espectacle.

«La gent ha quedat molt satisfeta, i continua la nostra aposta per millorar les funcions i sorprendre els espectadors. El públic, molts dels quals repeteixen, diuen que els ha agradat els canvis», explicava el director de l'espectacle Viurem lliures o morirem, Pep Haro. Amb anterioritat les imatges eren projectades en una pantalla. Per fer possible la projecció en el relleu semicircular de l'absis, s'han hagut de retocar les imatges per evitar que es veiessin deformades. Una tasca que ha anat a càrrec d'Albert Farré, tècnic multimèdia de l'espectacle cardoní. «A la gent li ha agradat perquè d'aquesta manera es posa de relleu l'entorn històric», afegia el director. I és que un dels valors de l'escenificació, que cada any fa possible el grup de teatre local El traspunt, és que els fets que narra l'obra van succeir en el mateix castell.

Fins ara, l'entorn de l'edificació històrica quedava desapercebuda durant l'obra perquè estava amagat al darrera de la pantalla. Alguns espectadors comentaven als organitzadors, un cop acabada l'obra, que al llarg dels anys la representació ha millorat i els animaven a continuar aquesta aposta per l'excel·lència i fer un espectacle cada cop més atractiu.

Més enllà de l'obra pròpiament dita, amb els actors donant vida a personatges històrics i decisius en la resistència del castell, els espectadors se submergeixen en la desesperació dels cardonins que van haver de fugir a corre-cuita dels carrers, amb l'arribada de l'exèrcit borbònic, cap al castell. Crits, bombes que no paren d'explotar, incendis, morts per l'artilleria, caos... Són uns quinze minuts frenètics que tenen lloc quan els espectadors pugen al castell, fins a a la col·legiata romànica, i que serveixen per transmetre la sensació que devien viure-hi els vilatans.

Viurem lliure o morirem és un text de Jordi Santasusagna, que durant la representació encarna el paper de Manuel Desvalls. Una obra combina teatre i vídeo i que té el suport de la feina impecable de l'Orquestra 18 de Setembre juntament amb membres de la Banda de Cardona, que interpreten la música que acompanya les escenes en directe. Després de narrar el setge del 1711 i la capitulació del 18 de setembre del 1714, tots els espectadors baixen de nou al poble amb torxes.

La recreació històrica de la resistència de Cardona s'emmarca en l'Aplec del 18 de Setembre, que, a banda de les dues representacions de divendres i dissabte, té un programa més ampli d'activitats tot el cap de setmana. De fet dissabte, abans de la recreació històrica, va tenir lloc una cercavila de cultura popular amb geganters i grallers de Cardona i tot seguit una actuació castellera a la plaça de bous.

Els actes acabaran dimecres, amb l'ofrena floral i la lectura del manifest del 18 de setembre, la interpretació del cant d'Els Segadors, a càrrec de la Banda de Música de Cardona i l'actuació dels trabucaires de la població.