Santpedor promou una jornada de formació per al nou punt lila

L'Ajuntament de Santpedor impulsa una jornada de formació i també festiva sobre el punt lila, un espai segur ubicat en zones d'oci on les dones i noies poden adreçar-s'hi en cas de sentir-se violentades. El dissabte que ve faran una jornada festiva i de formació a l'entorn d'aquest servei.

El punt lila de Santpedor es va estrenar durant la festa major i va ser present als espais de concerts nocturns amb professionals preparades per donar suport, informació i assessorament sobre recursos per fer front a infinitat de situacions que tenen a veure amb atacs masclistes. Ara, l'administració local vol fer un pas més enllà i organitza unes sessions de formació per al dissabte que ve, 21 de setembre, al matí al local del Born, seguit d'una arrossada popular i un cafè col·loqui per donar cabuda a un debat més enllà de la formació.

El punt lila es presenta així en societat, després de tenir presència a la festa major. El Lokal de la Vila, espai que aglutina els joves del poble, és un dels catalitzadors de la jornada, juntament amb la regidoria d'Igualtat. La regidora Núria Martínez Amat insisteix que «necessitem que les persones que donin atenció als punts liles estiguin formades i puguin fer front a qualsevol de les situacions que es poden donar en espais d'oci en relació amb la violència masclista». La formació la duran a terme professionals de Filigrana, que fa uns mesos ja va fer una formació sobre comunicació igualitària. Les inscripcions per assistir-hi de forma gratuïta es poden fer a l'ajuntament i al Lokal de la Vila.