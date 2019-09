? Prop de 400 espectadors han vist aquest any la representació de Viurem lliures o morirem en els dos dies de funció, divendres i dissabte a la nit. El director de l'espectacle, Pep Haro, destaca totes les persones que fan possible l'espectacle. I és que, a part del 15 actors, també hi ha una vintena de figurants, que fan de soldats i habitants de Cardona de l'època, i una vintena de músics. De fet, la tasca de l'Orquestra del 18 de Setembre i els membres de la Banda de Cardona és imprescindible en aquesta dramatització dels fets que es narren i contribueix decisivament en la dramatització de la història. Les peces musicals de l'espectacle són obra de Xavier Ventosa.