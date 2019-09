D'alcaldessa a delegada del Govern i gerent de la fundació tutelar d'Ampans

? A Laura Vilagrà l'avala l'experiència d'una llarga trajectòria vinculada a l'administració local. Sota les files d'ERC, l'any 1999 va entrar com a regidora a l'Ajuntament de Santpedor, població d'on esdevendria alcaldessa quatre anys més tard. Mentre va ser regidora, combinava el càrrec amb el de consellera comarcal de Promoció Econòmica. Vilagrà va ser alcaldessa de Santpedor fins al 2015, i uns mesos després va ser nomenada delegada del Govern a la Catalunya Central, càrrec que va mantenir fins a la destitució forçada per l'aplicació de l'article 155 pel Govern espanyol a Catalunya. El març del 2018, i fora de l'àmbit polític, Vilagrà es va convertir en la nova gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, on ha estat fins ara.