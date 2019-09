L'acte d'il·luminar les agulles de Montserrat es farà la vigília de l'1 d'octubre

L'acte d'il·luminar les agulles de Montserrat es farà finalment la nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre. La iniciativa, que pretén exigir la llibertat dels líders independentistes a la presó i a l'exili, s'havia de realitzar en la vigília de la Diada, però es va haver d'ajornar pel mal temps. L'organització, Artistes de la República, l'ANC, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Òmnium Cultural, expliquen en un comunicat que han optat per coincidir amb la commemoració del referèndum. Afegeixen que es tracta d'un acte "singular", en un indret "mundialment conegut", i confien en el fet que les imatges que "se'n derivaran reforçaran, per contrast, les de la repressió que van donar la volta al món en les votacions de l'1 d'octubre". L'acte començarà el dia 30 de setembre al migdia i es perllongarà fins al dia 1 al matí. És previst que hi participin prop de mig miler d'escaladors.

Imatge virtual de com es veurà Montserrat | FEEC