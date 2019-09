El ministeri de Sanitat premia un treball conjunt de l'ICS Catalunya Central i el SEM

En el marc de la Primera Jornada del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, organitzada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l'ICS de la Catalunya Central i el SEM han rebut aquest dimarts matí a Madrid un premi per la incorporació d'una nova metodologia d'atenció a les persones que pateixen infart de miocardi. Els objectius són garantir que tots els passos es facin segons els procediments estandarditzats i donar una atenció més ràpida i encara més segura als pacients que arriben als equips d'atenció primària amb aquesta afecció.

Es tracta de la Llista de control (check list) del Codi Infart, un document elaborat per professionals d'ambdues institucions, fàcil d'utilitzar i on apareixen llistes de tots els passos que cal fer en cas d'atendre una persona amb infart de miocardi. A partir de preguntes molt concretes, els professionals d'atenció primària poden verificar que s'han fet tots els passos que marca el procediment per tal de garantir la seguretat del pacient. A més, d'aquesta manera, el Sistema d'Emergències Mèdiques disposa de tota la informació detallada i actualitzada, en cas d'haver d'atendre i traslladar el pacient.

Els darrers mesos, una seixantena de persones de la Catalunya Central ja han estat ateses amb aquest nou model. S'han millorat els temps de resposta dels professionals d'atenció primària davant un cas d'infart de miocardi i s'ha garantit la màxima seguretat en tot el procediment. En el 100 % dels casos, el pacient ha estat estabilitzat en l'espera de l'arribada del transport sanitari.