Sant Fruitós prepara tres dies de música, tallers i 'food trucks' a l'entorn del cobert del batre

El cobert de la màquina del batre i el seu entorn, a Sant Fruitós de Bages, serà l'escenari entre els propers divendres i diumenge d'unes jornades d'activitats amb concerts, tallers i amb la presència de food trucks entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit.

Es tracta d'un market pensat per a tots els públics amb propostes d'entreteniment també pensades per a totes les edats. A banda de les food trucks, per al divendres, 20 de setembre, hi ha programat un concert de Tardeo a les 7 de la tarda i un guateque dels anys 80 i 90, en aquest cas a partir de 2/4 d'11 de la nit. De cara a dissabte, a les 8 del vespre, amenitzarà la vetllada un concert de rumba a càrrec de Los Desviaos, i a les 10 de la nit serà el torn dels DJ Funtàstiks.

La festa s'acabarà diumenge amb més música. S'encarregaran de la cloenda Antonio El Remendao, que oferirà un concert a les 8 del vespre, i novament els DJ Funtàstiks, que oferiran una nova sessió de música fins a la mitjanit.

A banda de les f ood trucks i de les propostes musicals, durant els tres dies també s'organitzaran tallers de maquillatge adreçats als més petits.