El sindicat de Correus denuncia que el servei de Sant Vicenç està «al límit»

El Sindicat Independent de Professionals de Correus i Telègrafs (SiPcte) ha denunciat que el servei a Sant Vicenç de Castellet està en una situació «límit». El sindicat assegura que l'empresa no ha substituït els treballadors que estaven de vacances, i ha deixat la plantilla a la meitat, i que tampoc ha contractat ningú per suplir un treballador que està de baixa des del mes d'abril. Tot plegat, diuen, ha provocat un col·lapse a l'oficina, on hi ha moltes cartes acumulades pendents de repartir, algunes de les quals són del mes de juliol i principi d'agost.

Segons la delegada del SiPcte, Nadia Abejón, durant el mes d'agost el servei de Sant Vicenç ha tingut només la meitat de la plantilla (2 dels 4 treballadors que hi ha) i, actualment, encara només són 3 perquè des del mes d'abril hi ha una persona de baixa, que a hores d'ara encara no s'ha cobert. El problema, diu, s'ha vist agreujat durant l'estiu perquè s'han acumulat un gran nombre de trameses. «Hi ha notificacions que són de juliol o de principi d'agost que són allà sense repartir», assegura.

La delegada sindical explica que «fa anys a l'estiu arribaven menys cartes, però ara tens la mateixa feina tot l'any», tenint en compte que, a banda del correu ordinari, hi ha el repartiment de paquets, que no ha parat de créixer perquè cada cop es fan més compres a través d'Internet. Segons Abejón, l'acumulació del correu és especialment greu quan es tracta, per exemple, de cites mèdiques o notificacions relacionades amb l'habitatge, «que tenen un termini».

Per tot plegat, la delegada sindical assegura que és una situació «angoixant» per als treballadors perquè «la gent s'enfada amb el carter, que no té la culpa de res», i en pobles petits, on tothom els coneix, «és més esgotador perquè la gent els para pel carrer i es queixa, i han de saber que si no els arriben les cartes és perquè no donen l'abast». El sindicat assegura que ha demanat a l'empresa noves contractacions, «però no arriben».

A banda dels quatre treballadors destinats a repartir el correu al municipi, l'oficina de Sant Vicenç de Castellet acull també els quatre treballadors rurals que s'encarreguen del repartiment de correu a Castellgalí i el Pont de Vilomara, que, en aquest cas, sí que que es cobreixen per vacances.