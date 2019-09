Ampans projecta una llar a Sant Fruitós per atendre infants i joves amb discapacitat

Ampans vol construir a Sant Fruitós un nou centre per a l'acolliment residencial d'infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats especials de suport. Ja fa uns mesos que la fundació i l'Ajuntament estan treballant en la proposta, i és previst que el ple d'aquest vespre aprovi la cessió a Ampans per un període de 90 anys del solar on s'haurà de construir el futur equipament.

Es tracta d'uns terrenys municipals d'uns 8.000 metres quadrats al costat de l'escola Paidos, que actualment serveixen d'aparcament. En una primera fase es preveu posar en marxa un servei d'acolliment de 30 places només per a infants i joves d'entre 8 i 18 anys, i més endavant el projecte es podria ampliar amb la incorporació d'una residència per atendre també persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Amb la cessió dels terrenys que es preveu aprovar avui, l'empresa tindrà un dret de superfície sobre aquest solar, on podrà desenvolupar el projecte amb les fases que consideri convenients.

Per ara, Ampans tot just està treballant en el projecte arquitectònic, però amb la idea de poder demanar la llicència d'obres dins d'aquest mateix any i començar a construir l'edifici de cara a la primavera vinent, si bé el calendari encara no està ben definit.

Segons ha explicat la mateixa fundació, el futur equipament preveu la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars de cinc places cadascuna, on s'atendrien aquests infants i joves. El projecte també incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més específiques quan la situació personal d'aquests nens i joves ho requereixi.



Es van cobrint necessitats

Per a la fundació Ampans, la construcció d'aquesta llar és una necessitat davant la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual en els seus diferents graus, la qual cosa sovint requereix d'atencions més específiques i, per tant, de més residències per poder-los atendre. La voluntat és anar implementant aquest servei, de moment només a menors, i més endavant també a adults.