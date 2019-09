La fundació vol impulsar un servei ocupacional diürn a l'escola de música

L'Ajuntament de Sant Fruitós també preveu aprovar al ple d'aquest vespre la cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i la concessió de les aules de l'escola de música a Ampans, en aquest cas per un període de 20 anys. Amb aquesta operació, la fundació vol desenvolupar un servei ocupacional diürn pensat per a persones amb discapacitat intel-lectual.

El servei es prestaria a l'escola municipal de música, tenint en compte que fora de les classes habituals ja programades no té activitat, i d'aquesta manera es pot aprofitar un recurs municipal per posar en marxa un procés de col·laboració a través d'una entitat social com és Ampans, segons defensa la mateixa fundació.

La voluntat és impulsar un servei ocupacional diürn per a 24 persones adultes amb discapacitat intel·lectual, que alhora podrà servir com a recurs formatiu per a 24 persones i com a projecte d'inserció laboral. A més, la intenció és atendre preferiblement les persones residents al municipi o bé a la seva àrea de proximitat, i sempre amb algun grau de discapacitat intel·lectual.

L'acord que es preveu aprovar aquest vespre implica la gestió per part d'Ampans de l'activitat de bar-cafeteria del Teatre Casal Cultural, com també les tasques de consergeria, manteniment i neteja tant del teatre com de l'escola de música. Tot plegat també implica donar feina a quatre persones amb discapacitat i amb necessitats de suport d'Ampans.

Segons ha explicat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la condició prèvia de l'acord és que es mantingui la programació d'activitats que ja s'ofereix habitualment en aquests centres per part del mateix Ajuntament o bé d'entitats, i a partir d'aquí Amans també podria programar la seva pròpia oferta, amb la qual cosa es podria enriquir l'activitat cultural al municipi.