Germandats i «rocieros» de Catalunya es trobaran dissabte a Montserrat

L'entorn del monestir de Montserrat acollirà per primer cop aquest dissabte, 21 de setembre, una trobada conjunta de les germandats ambaixadores de Catalunya a les festes del Rocío, i que pelegrinen cada dilluns de Pentecosta fins a la localitat andalusa. És un acte organitzat pel Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona, en el vintè aniversari de la seva aprovació, i per la Fundació Andacat, i també hi participarà la germandat matriu d'Almonte, amb el seu president, amb el Coro Rociero, I amb l'escola de Tamborileros d'Almonte.

La festa també servirà d'homenatge al pelegrinatge que les quatre germandats (els sinpecado) filials fan cada any des de Catalu-nya a la Romeria del Rocío. Es tracta de les germandats Nuestra Señora del Rocío de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell i de la comarca del Garraf, que en aquest cas faran un pelegrinatge fins a Montserrat per veure la Moreneta. Aquestes quatre germandats seran les protagonistes (juntament amb la matriu), però la participació a la jornada és gratuïta i hi estan convidades totes les germandats i grups rocieros d'arreu de Catalunya que vulguin participar a la celebració, que tindrà lloc a les places de l'Abadia.



Missa i accions solidàries

L'acte inclourà una missa rociera presidida pel cardenal de Barcelona, Juan José Omella. L'ofici solemne estarà acompanyat pels cants del Coro Rociero i els Tamborileros de la germandat matriu d'Almonte. També es farà el Rosario del matí.

Per la seva banda, la Fundació Andacat ha pactat una acció de col·laboració amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat per ajudar en la tasca que exerceixen d'assistir a les persones amb dificultats, en risc de pobresa i d'exclusió social. Per assolir aquest objectiu, s'habilitarà un espai perquè tant els membres de les germandats com els assistents a l'acte en general puguin fer donacions de material i productes bàsics d'higiene personal.

Per al president d'Andacat, Paco Flores, «és important posar en comú i promocionar les tradicions típiques de dos pobles agermanats i de dues patrones com són la Moreneta a Catalunya i la Verge del Rocío a Almonte,.