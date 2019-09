Sant Fruitós enllesteix la nova plaça del Primer d'Octubre

Sant Fruitós de Bages celebrarà el proper dissabte 28 de setembre, a partir de les 10 del matí, una matinal esportiva i l'acte oficial d'inauguració de la reformada plaça del Primer d'Octubre ubicada a la urbanització de Pineda de Bages.

Les millores realitzades a la nova plaça han consistit en la pavimentació de la pista amb una tonalitat adaptada amb l'entorn i s'hi han construït dues pistes esportives de futbol i bàsquet amb les seves cistelles i porteries corresponents. A banda, a tot l'entorn s'hi ha construït una pista de patinatge perimetral i una zona de skate. També s'ha col·locat nou mobiliari i s'han millorat les escales i la barana d'accés al recinte. El cost total de l'actuació ha estat d'aproximadament 95.000 euros.

Les activitats per inaugurar el nou espai començaran a les 10 del matí amb un 3x3 de bàsquet mixta i per a totes les edats i continuarà amb un torneig de futbol familiar, a les 12 del migdia. Els equips poden ser mixtes i s'adaptaran els emparellaments en funció de l'edat dels participants. Els interessants en participar tant en el 3x3 com en el torneig de futbol s'han d'inscriure prèviament a través de la web municipal. La inauguració finalitzarà amb un vermut popular.