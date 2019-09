La CUP critica el nomenament de Laura Vilagrà com a gerent del Consell Comarcal del Bages

El Ple del Consell Comarcal del Bages aprovarà, si no hi ha res de nou, el proper dilluns el nomenament de la nova gerent, Laura Vilagrà. La santpedorenca ha estat proposada pel Govern, conformat per ERC i JxCat, després d'un procés de selecció obert en què s'han presentat 19 persones.

Roser Alegre, Guillem Cabra i Genís Rovira, representants de la CUP al Consell Comarcal del Bages, denuncien les mancances pel que fa als criteris i al procediment de selecció. Un cop consultades les bases del concurs, alerten que no exposaven criteris de selecció clars ni establien cap puntuació ni barems de mèrits objectius.

D'aquesta manera, la falta de cap tipus de puntuació no permet fer una justificació clara i transparent de la idoneïtat de Vilagrà per al càrrec. Vilagrà ha estat alcaldessa de Santpedor, delegada del Govern a la Catalunya Central i diputada per ERC al Parlament.

Així doncs, el procés s'ha centrat únicament en la valoració d'una entrevista per part de la presidència del Consell, qui ha elegit la nova gerent. La CUP considera que "el que se'ns va vendre com un procés de transparència democràtica ha acabat sent una cortina de fum".

Per això, tot i que celebren que s'hagi fet un procés de selecció obert, la CUP reclama que es repeteixi el concurs amb bases clares i criteris objectius, que no permetin dubtar del seu resultat. No qüestionen la professionalitat i qualitats de la proposada com a nova gerent, sinó que impugnen el procés dut a terme per la seva selecció.