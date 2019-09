El Montepio es converteix en distribuïdor de Teletac

L'entitat Montepio ha arribat a un acord amb l'empresa Bip&Drive per poder oferir dispositius teletac a cost zero i promoure, d'aquesta manera, que tots els seus associats disposin d'aquest dispositiu, que els permetrà continuar passant per l'autopista C16 al mateix preu que fins ara. Recordem que des de principis de mes, si es passa pel peatge sense disposar de Teletac o de l'aplicació Satelise, automàticament es deixen d'aplicar els descomptes del 45% que des de fa vint anys hi ha en vigor de dilluns a divendres no festius. És a dir, si no es té un d'aquests dispositius el preu de l'autopista surt -qualsevol dia a qualsevol hora- al mateix preu que fins ara els caps de setmana.

Amb aquest acord, el Montepio ha aconseguit que els associats puguin contractar el servei de teletac sense cost inicial de compra del dispositiu, enviament gratuït i amb un descompte del 20% sobre la quota de manteniment del primer any. A més, l'aparell ofereix molts altres serveis com el pagament en pàrquings, zones d'estacionament regulat i gasolineres; validesa a d'estat espanyol, França i Portugal; i es pot associar a qualsevol entitat bancària.