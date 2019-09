El nou Parc de Bombers de Moià pren forma i estarà llest el febrer

Moià disposarà d'un nou Parc de Bombers totalment reformat i ampliat el proper mes de febrer. Així ho preveuen fonts dels Bombers de la Generalitat gairebé sis mesos després que comencessin les obres, que a hores d'ara ja han completat tota l'estructura exterior de l'edifici.

La reforma del Parc de Bombers de Moià era «totalment necessària» després d'anys d'haver de fer ús de mòduls prefabricats com a espai d'habitatge pel mal estat de les instal·lacions anteriors, una part de les quals ja feia temps que no es podien utilitzar, explica el cap del parc, Joan Pozo. L'edifici es troba en un terreny segur (a tocar de la N-141-c, a l'entrada sud del poble), però amb petits moviments que havien provocat algunes esquerdes. Això ja va obligar a canviar fa temps la teulada i a construir un mur de contenció al voltant del parc, però igualment es va plantejar una intervenció integral, que havia quedat pendent.

La reforma «és un avenç important que ens permetrà gua-nyar molt en qualitat», tenint en compte que s'haurà fet un equipament totalment nou a partir de l'enderroc de l'anterior, i més modern, més ampli i més funcional. I és que es tracta d'un edifici de nova construcció al mateix solar que l'anterior, i que manté provisionalment els mòduls prefabricats com a allotjament dels bombers perquè el parc pugui continuar sent operatiu mentre duren les obres.

Els treballs que s'han executat fins ara ja deixen veure l'estructura exterior del nou edifici, que serà de fusta, i sobre una superfície construïda de 757 metres quadrats amb planta baixa i primer pis (fins ara era d'una sola planta), i amb una part central d'uns 184 metres quadrats i amb dues portes, que es reserva per a la cotxera.

Una part de l'equipament es destinarà a habitatge per al cos de bombers que fa guàrdia, amb les habitacions, cuina amb rebost, menjador, sala d'estar i lavabos. El parc també es dotarà d'una sala polivalent, vestidors, un taller, un magatzem per guardar-hi el material, i un gimnàs. A més, es preveu convertir l'espai que fins ara ocupen els mòduls prefabricats en un pati per a la realització de maniobres, del qual ara tampoc no es disposava pròpiament. Així mateix, s'aprofitarà per renovar el mobiliari interior.

Les obres, que van començar l'1 d'abril passat, es troben en aquest moment en la fase d'execució dels tancaments interiors i exteriors, amb previsions que els treballs estiguin completament enllestits com a màxim el 29 de febrer vinent. Van a càrrec de Construcciones Caler SAU, i tenen un pressupost d'execució per contracte d'1.383.941 euros.